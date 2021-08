Bose QuietComfort 45 : design familier, prix inférieur

TL;DR

Le Bose QuietComfort 45 offre une réduction du bruit améliorée et un ajustement encore plus confortable qu’auparavant. Bose a amélioré la qualité du microphone de ses nouveaux écouteurs et prolongé la durée de vie de la batterie à 24 heures. Les écouteurs QC 45 sont disponibles en pré-commande et coûtent 329 $, ce qui est moins que les générations plus anciennes.

Bose a dévoilé son casque QuietComfort 45, successeur du célèbre et omniprésent QuietComfort 35 II. Le nouveau Bose QC 45 partage un look similaire à celui de ses prédécesseurs, et cette fois-ci, Bose a amélioré la qualité audio, les commandes et, oui, même le confort. Alors que Bose a élevé la barre avec ces améliorations, il a abaissé le prix ; le Bose QuietComfort 45 coûte 329 $.

Le QuietComfort 45 dispose de deux paramètres audio, le mode silencieux et conscient. Lorsque le mode silencieux est activé, les auditeurs peuvent profiter de performances de suppression active du bruit (ANC) de qualité supérieure. Bien que nous ne sachions pas encore comment fonctionne la suppression du bruit du nouveau casque, nous pouvons référencer les graphiques ANC de l’ancien modèle. Il est juste de s’attendre à ce que le QC 45 calme les sons à basse fréquence comme le grondement d’un moteur à réaction ou le vacarme d’un wagon, les rendant au moins un quart à un cinquième aussi forts qu’ils le feraient sans le casque. Le mode Aware a l’effet inverse et permet à l’auditeur de garder une oreille attentive aux bruits de fond sans retirer le casque. C’est bon pour entendre une annonce de métro ou répondre à un billet de train.

Comme son nom l’indique, le QuietComfort 45 se veut un casque confortable. Les propriétaires de Bose QC 35 II soutiennent ces écouteurs pour leur confort, donc la nouvelle itération ne devrait pas être différente. La société a apporté de légères modifications aux coussinets d’oreille, ce qui devrait réduire le nombre d’espaces qui se forment entre le rembourrage et le crâne, améliorant ainsi l’isolation passive et l’ajustement. Comme auparavant, les écouteurs se replient à plat et peuvent être rangés dans l’étui de transport inclus.

En voyant combien de l’année dernière et plus a été dépensée dans des salles de réunion virtuelles, de plus en plus d’entreprises ont réalisé l’importance de la qualité du microphone sur leurs casques, et Bose ne fait pas exception. Le Bose QuietComfort 45 dispose d’un système de microphone amélioré qui atténue activement les bruits de fond gênants, y compris les moins prévisibles comme le chien qui aboie d’un colocataire ou le ronronnement d’un moulin à café.

Le QuietComfort 45 est également un excellent casque de productivité, grâce à la prise en charge multipoint Bluetooth. Les auditeurs peuvent se connecter à deux appareils à la fois, gardant une oreille sur les appels téléphoniques entrants tout en diffusant une conférence téléphonique. Les écouteurs utilisent Bluetooth 5.1 et disposent de Bose SimpleSync, ce qui facilite le couplage avec les barres de son Bose pour un streaming audio privé.

La durée de vie de la batterie est également meilleure, car Bose promet 24 heures de lecture avec une seule charge. Les propriétaires de smartphones modernes peuvent se réjouir de l’entrée de charge USB-C, plutôt que micro-USB. Une charge complète nécessite deux heures, mais vous pouvez également charger rapidement le casque : une charge de 15 minutes fournit 180 minutes d’autonomie.

Les Bose QuietComfort 45 sont disponibles en pré-commande aujourd’hui et coûtent 329 $. Bose commencera à expédier les écouteurs le 23 septembre.