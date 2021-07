Bose QuietComfort 45 photos du monde réel apparaissent dans la liste FCC

Le Département météorologique indien a également déconseillé aux pêcheurs de s’aventurer dans la mer agitée. (Photo avec l’aimable autorisation : IE) Des routes et des zones résidentielles à Dakshina Kannada, Udupi et plusieurs districts du Karnataka ont été laissées sous l’eau après de fortes pluies qui ont frappé les régions côtières de l’État dimanche. L’eau […] More