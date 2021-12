Bose QuietComfort 45 : son haute fidélité, grand confort et capacité à générer un silence époustouflant

Sans fil et ergonomiques, ils disposent de la technologie Acoustic Noise Cancelling avec deux modes, Silence et Alert. Autonomie jusqu’à 24 heures.

Bose présente son casque Bose QuietComfort 45. Un nouveau modèle de nouvelle génération qui se caractérise par une excellente combinaison de performances antibruit et de confort maximal, en plus de la technologie acoustique brevetée de la marque capable de produire un son clair et profond. Tout cela, en utilisant la technologie Bluetooth 5.1, qui leur donne une connexion sans fil stable et de qualité jusqu’à 9 mètres.

ANC avancé

Tout commence avec la technologie Acoustic Noise Cancelling, qui est le résultat de plus de 50 ans de recherche Bose. Ceci est basé sur de minuscules microphones cachés dans les écouteurs qui mesurent, comparent et réagissent en permanence au bruit extérieur. Ce bruit est ensuite annulé en émettant un signal opposé, ce qui réduit les distractions pour que vous puissiez profiter de votre musique.

Cette technologie est activée grâce au bouton intégré à l’écouteur gauche, qui permet de choisir : le mode silencieux, lorsqu’une suppression complète du bruit est requise ; ou le mode Alerte, qui vous permet d’entendre ce qui se passe dans l’environnement grâce aux microphones qui captent le son produit autour de l’auditeur, se reproduisant naturellement à travers les écouteurs et à un volume beaucoup plus équilibré et agréable.

Commandes intuitives

En plus du bouton de suppression du bruit, ces écouteurs ont d’autres commandes. De cette façon, le bouton multifonction a été disposé sur le casque droit, avec lequel il est possible de mettre en pause ou de démarrer la lecture, de répondre et de terminer les appels et même d’accéder à l’assistant virtuel par défaut du téléphone mobile. Les autres boutons situés de chaque côté de celui-ci sont ceux qui vous permettent de contrôler le volume et sont situés dans une orientation verticale intuitive, de haut en bas.

Son haute fidélité

Musique, podcasts et vidéos. Tout contenu que l’utilisateur choisira d’écouter disposera des technologies exclusives de l’entreprise, telles que, par exemple, l’architecture acoustique TriPort et l’égalisation optimisée en fonction du volume pour produire un contenu avec un son haute fidélité.

Plus précisément, la conception brevetée TriPort aère les coques pour ajouter de la profondeur et du punch au son sans augmenter la taille. Ainsi, vous obtenez un meilleur son avec des écouteurs plus petits (18,4 x 15,24 x 7,62 cm), plus légers (0,24 kg) et plus confortables. De plus, l’égaliseur à volume optimisé augmente les aigus et les graves pour continuer à offrir les mêmes performances haute fidélité, quel que soit votre volume. Pour sa part, la basse reste puissante à des volumes plus bas et la musique est entendue clairement à des volumes plus élevés.

Des conversations plus claires à l’extérieur

Avec l’ajout d’un quatrième microphone externe, la prise de voix améliorée de ce casque est assurée, étant le meilleur de sa catégorie. De cette façon, ces écouteurs ont été formés pour isoler la voix et se concentrer sur elle, tandis que l’algorithme de suppression du bruit filtre les sons de l’environnement pour fournir des conversations plus claires. Tout se passe en temps réel, vous donnant l’assurance de savoir que votre voix sera claire, même dans des situations venteuses et bruyantes.

Le confort en détail

Une expérience d’écoute incroyable exige un niveau de confort à la hauteur. C’est pourquoi ces écouteurs continuent d’offrir un excellent rapport qualité-prix en se concentrant sur les moindres détails. Par exemple, ils ont des coussins doux et sans plis en cuir synthétique moelleux élégant (tout comme le bandeau) et offrent une pression minimale. Ils sont également formés pour offrir une grande résistance aux chocs, grâce à un bandeau renforcé de nylon chargé de verre pour le protéger des chutes et éviter qu’il ne se déforme. De plus, chaque essieu a été conçu avec une charnière en métal coulé pour une grande résistance et durabilité.

Écoutez plus longtemps

Ce nouveau modèle d’écouteurs offre plus de temps de lecture que ses prédécesseurs, offrant jusqu’à 24 heures sur une seule charge. A cela s’ajoute le temps de charge, qui n’est que de 2,5 heures maximum, pouvant compter sur une recharge rapide de 15 minutes, atteignant jusqu’à 3 heures de lecture. Ils peuvent également être utilisés en les branchant sur le câble audio 3,5 mm fourni.

Les Bose QuietComfort 45s sont disponibles en noir et blanc fumée, et sont livrés avec un étui de transport, un câble de type USB-C et le câble audio susmentionné.

349 euros

www.bose-es.com www.gaplasa.com/bose/