Bose SoundLink Flex : un haut-parleur durable et riche en basses

TL;DR

Bose a sorti le SoundLink Flex, le dernier ajout à sa gamme d’enceintes portables. Le Flex flotte et a un indice de protection IP67, ce qui en fait un haut-parleur d’aventure solide. Le SoundLink Flex est disponible dès maintenant et coûte 149 $.

La marque audio domestique Bose a lancé un nouveau haut-parleur portable, le SoundLink Flex. Ce haut-parleur Bluetooth compact présente un extérieur caoutchouté doux au toucher avec une construction IP67 résistante à la poussière et à l’eau. Bose garantit que le Flex est conçu pour vous accompagner partout. La société comprend même une boucle résistante à la déchirure, vous pouvez donc l’accrocher à un sac ou à un mousqueton.

Bose affirme qu’il a utilisé le plus gros pilote que le SoundLink Flex puisse s’adapter, ce qui devrait fournir des basses puissantes tout en conservant un son clair. Il utilise des radiateurs doubles passifs, quelque chose que nous avons vu de la série JBL Flip, pour amplifier les vibrations. Bose sait que cette enceinte se retrouvera dans toutes sortes de positions et utilise Bose PositionIQ pour garantir des performances audio optimales. Cela fonctionne que le Bose SoundLink Flex soit debout, suspendu à votre sac ou posé sur votre table de chevet.

Comme le Bose SoundLink Micro, ce haut-parleur utilise un firmware Bluetooth 4.2 obsolète et a une portée standard de neuf mètres. Pour compenser cela, il comprend des fonctionnalités logicielles haut de gamme telles que la commutation transparente des appareils et la prise en charge de l’application Bose Connect. Vous pouvez coupler un deuxième haut-parleur Flex pour une lecture stéréo ou activer le mode Fête pour augmenter le volume. À la maison, vous avez la possibilité de connecter le Flex à une barre de son Bose ou à un haut-parleur intelligent via Bose SimpleSync.

Voir: Les meilleures enceintes Bluetooth

Quelques boutons intégrés bordent le haut-parleur et vous permettent de l’allumer ou de l’éteindre, de régler le volume, de lancer le couplage Bluetooth, de contrôler la lecture et d’accéder à votre assistant ou de passer des appels avec le microphone intégré. Il abrite une entrée USB-C et prend quatre heures à charger. Une fois complètement chargé, le SoundLink Flex offre jusqu’à 12 heures de lecture constante, bien que cela varie en fonction du réglage du volume.

Le Bose SoundLink Flex est disponible dès aujourd’hui et coûte 149 $. Il est disponible en noir, fumée blanche ou pierre bleue.