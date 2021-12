Bose SoundLink Flex : un son incroyable, une résistance maximale

Ce haut-parleur tout-terrain résiste à l’eau, à la poussière, aux UV et à la corrosion, et intègre des technologies innovantes telles que PositionIQ.

La proposition du nouveau Bose SoundLink Flex est que la musique peut vous accompagner où que vous alliez, à tout moment, n’importe où. Pour cela, la firme a doté cette enceinte sans fil d’un design qui met en valeur sa grande résistance, pouvant résister à l’eau, à la poussière et à certains chocs. Peu importe que vous fassiez de la randonnée en montagne, du canoë dans la rivière ou que vous profitiez d’une journée à la piscine, car ce haut-parleur peut tout faire.

Il surprend également par son son net, clair et sans distorsion, capable d’entendre chaque instrument et les nuances des voix, ainsi que des aigus et des basses équilibrés, et des basses puissantes et retentissantes. Et tout cela grâce aux technologies innovantes qu’il intègre, présentées dans un design compact, polyvalent et attrayant.

Flottez sur l’eau et résistez au sable

Rigoureusement testée pour répondre à la norme IP67, cette enceinte est plus qu’étanche car elle a été conçue pour flotter et ne coulera donc pas si elle tombe dans la piscine. De plus, il a été spécialement protégé contre la poussière, il n’est donc pas en danger s’il se remplit de sable sur la plage.

De plus, pour garantir une plus grande protection contre les éléments, son transducteur et ses radiateurs passifs, qui sont situés derrière sa grille en acier, ont été construits avec des matériaux hautement résistants et imperméables, en plus d’avoir été scellés hermétiquement à son boîtier.

Conception robuste et pratique

SoundLink Flex est prêt pour toute aventure, fabriqué à partir de matériaux très durables. Ainsi, grâce à la fois à la protection contre la poussière et à sa couche de silicone, il peut résister à presque tous les accidents, même tomber au sol. Mais il y a plus, car son extérieur ne s’écaille pas et ne s’écaille pas et résiste à la corrosion par la rouille, ainsi qu’à la lumière ultraviolette. Cependant, malgré toute la résistance de sa housse, il reste de conception ergonomique, ce qui permet de le tenir facilement et de manière agréable.

Inclinez-le, retournez-le ou suspendez-le

Peu importe où vous êtes ou quelle activité vous faites, vous profiterez toujours d’un son incroyable, car SoundLink Flex est suffisamment polyvalent pour le transporter de n’importe quelle manière et profiter du meilleur son, quelle que soit la position dans laquelle vous vous trouvez. Pour cela, il a été équipé de la technologie PositionIQ, qui s’adapte automatiquement à l’orientation de l’enceinte à ce moment-là et optimise le son. Positionné debout, allongé ou suspendu à sa poignée résistante aux déchirures, le haut-parleur est capable de reproduire la musique de manière égale, offrant des tons pleins et équilibrés.

Son avant-gardiste

Construit comme un produit d’ingénierie de pointe, SoundLink Flex est doté de technologies exclusives exclusives telles que son transducteur innovant, qui a été conçu sur mesure pour offrir le son le plus clair possible et des basses profondes et percutantes.

De même, les technologies de traitement du signal numérique (DSP), le code propriétaire et les algorithmes personnalisés fonctionnent ensemble pour garantir une qualité sonore optimale où que vous soyez.

De la musique et aussi des appels

Équipé de la technologie Bluetooth, avec cette enceinte, il est possible d’écouter sans fil des chansons stockées sur des appareils mobiles ou celles trouvées dans des listes appartenant à différentes plateformes de streaming. En ce sens, vous pouvez mémoriser jusqu’à huit appareils pour faciliter le passage d’un appareil à l’autre.

De plus, vous écouterez les appels que vous recevez sur votre smartphone et vous pourrez répondre grâce au microphone qu’il a intégré, qui agit comme une extension de celui qui intègre le téléphone mobile lui-même.

Couplé avec d’autres haut-parleurs Bose

Incroyable à lui seul, le nouvel appareil de Bose multiplie le plaisir lorsqu’il est associé à d’autres enceintes de la firme. Par conséquent, il peut être couplé avec un autre SoundLink Flex, pour créer un système audio stéréo, ou avec tout autre haut-parleur Bluetooth tel que Revolve Color Series II ou Micro.

De plus, et grâce à la diffusion Bluetooth des enceintes intelligentes de la série Bose HOME, vous pouvez écouter les programmes diffusés à la télévision, comme un match de football, dans une autre pièce comme la cuisine ou la terrasse.

Contrôle depuis le smartphone et grande autonomie

Vous souhaitez personnaliser sa configuration, l’appairer ou maintenir le logiciel à jour ? Avec l’application Bose Connect, téléchargée sur votre appareil mobile, vous pouvez faire cela et bien plus encore, et toujours de la manière la plus simple et la plus intuitive. Bien sûr, le haut-parleur dispose de commandes physiques pour l’alimentation, le Bluetooth, le volume haut ou bas et un bouton multifonction. A tout cela, s’ajoute sa compatibilité avec l’assistant vocal du téléphone lui-même.

Vous n’aurez pas non plus à vous soucier de votre entreprise tout au long de la journée, car elle offre une autonomie allant jusqu’à 12 heures sur une seule charge. Quand vient le temps de le charger, il est possible de le faire via son port USB Type-C, le processus prenant environ 4 heures.

169 euros

www.bose.es