Boson Protocol lève 25,8 millions de dollars via une vente publique de jetons

Boson Protocol, un projet qui vise à connecter le commerce physique et les contrats intelligents, a conclu une vente de jetons publics de 25,8 millions de dollars avant plusieurs listes d’échange sur Bitfinex, Kucoin et Gate.io.

Avec la vente de jetons, Boson a réussi à lever 36 millions de dollars pour soutenir sa plate-forme de commerce décentralisé. La société a levé 10 millions de dollars en mars 2021 avant sa vente publique, avec la participation d’Outlier Ventures, FBG, TRG Capital, Walsh Wealth Group et plusieurs autres.

Comme Cointelegraph l’a précédemment rapporté, Boson vise à créer une plate-forme de commerce décentralisée avec un arbitrage minimal, ou un «DEX pour les actifs physiques», selon Justin Banon, le fondateur du projet. La solution basée sur Ethereum utilise des jetons non fongibles, ou bons NFT, qui servent d’entiercement bidirectionnel entre l’acheteur et le vendeur.

Boson a été créé pour remplacer le système de commerce électronique existant, qui «sépare les gens et les entreprises de la valeur qu’ils créent», a déclaré Banon lundi. Il a continué:

«Nous créons les éléments de base qui sous-tendent un essaim d’applications spécialisées pour perturber la démonopolisation et démocratiser le commerce.

Le commerce décentralisé a été présenté comme l’un des cas d’utilisation les plus prometteurs de la technologie blockchain. La croissance sans précédent des achats en ligne et l’abandon continu de la vente au détail physique pourraient profiter à cette verticale croissante, car de plus en plus d’utilisateurs regardent au-delà des marchés centralisés comme Amazon et eBay. La technologie blockchain pourrait transformer les marchés de commerce électronique traditionnels de plusieurs manières, notamment en réorganisant les paiements, en réduisant les coûts, en accélérant les transactions et en améliorant la gestion de la chaîne d’approvisionnement.