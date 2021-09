“Bossa De Hyrule” réinvente la musique de Zelda avec des rythmes brésiliens décontractés – Feature

Image : Steven Morris

Juste avant le coup d’envoi du Nintendo Life VGM Fest à la mi-août, nous avons été contactés par Steven Morris – un musicien et producteur prolifique de reprises de VGM – au sujet d’un récent projet qu’il avait entrepris de fusionner la musique du La légende de Zelda aux sonorités relaxantes et aux rythmes glacés de la bossa nova. Le résultat est Bossa de Hyrule, un mini album de cinq titres et plutôt qui vous emmène dans un voyage très agréable à travers la série de A Link to the Past jusqu’à Twilight Princess.

Nous l’écoutons depuis un certain temps et nous avons récemment rencontré Steven par e-mail pour en savoir plus sur le projet, les instruments qu’il a utilisés pour créer ces sons riches et comment il a choisi les cinq morceaux de l’album parmi tous les les glorieuses possibilités…

Nintendo Life : votre album donne une touche de bossa nova à certains classiques de Zelda. Pour le bénéfice des non-musiciens, pourriez-vous expliquer ce qui définit ce style et pourquoi vous l’avez choisi pour ce projet ?

Steven Morris : La bossa nova a commencé au Brésil à la fin des années 50 et est un style de tempo lent à moyen qui combine une harmonie de jazz avec un rythme « clave ». J’entendais le thème du Monde des Ténèbres de A Link to the Past dans ce style dans ma tête et j’ai pensé qu’il serait humoristique d’enregistrer.

Quelque part le long de la ligne, le nom de Bossa de Hyrule m’est venu, et c’est à ce moment-là que j’ai décidé d’enregistrer un mini album de musique Zelda.

La série Zelda est un trésor de musiques de jeux vidéo emblématiques – comment avez-vous choisi les cinq morceaux que vous avez choisis pour l’album ?

Dark World a été décidé dès le début, et peu de temps après, j’ai transcrit Inside a House car je voulais faire quelque chose de Link’s Awakening.

J’ai feuilleté vgleadsheets.com pour les trois pistes restantes. J’ai choisi le thème du titre d’Ocarina of Time car il a déjà une harmonie intéressante. Dragon Roost Island est un morceau très populaire dans la communauté VGM, et j’ai aussi pensé que ce serait amusant d’entendre la mélodie sur un rythme différent. J’ai choisi Midna’s Lament spécifiquement parce que je savais qu’un de mes partisans sur Patreon l’aime bien – malgré mes inquiétudes concernant le défi, celui-ci semblait vraiment bien fonctionner dans le style de la bossa nova.

Image : Steven Morris

Quels équipements et instruments avez-vous utilisé pour enregistrer ces arrangements ?

Pour les parties rythmiques, j’ai utilisé une guitare en nylon, une Jazz Bass fretless, un Pianet (piano à anche électrique) et des percussions (y compris des bongos, des congas, des shakers, des claves, des cloches de vache, des coquillages et des triangles). Les sections à vent varient, mais généralement elles comprennent un cornet, 2x saxophones alto, 2x cors français et quelques parties de flûte à bec.

Habituellement, l’un des instruments de rythme ou à vent gère les parties principales ou prend un solo, mais j’ai également utilisé un mélodica, un instrument amusant qui ressemble à une flûte de pan à clavier appelée Suzuki Andes, un glockenspiel et même un sitar électrique. J’ai également ajouté des cordes de synthé à l’aide d’un Sequential Prophet Rev2.

Tout sauf la Jazz Bass fretless, Pianet et Prophet Rev2 a été enregistré acoustiquement. Presque tout avait un microphone proche ainsi qu’une paire de microphones stéréo à quelques pieds en arrière pour créer une impression de profondeur et, espérons-le, une image stéréo plus naturelle.

Images : Steven Morris

C’est loin d’être votre première incursion dans VGM – y a-t-il quelque chose dans votre ancien catalogue que vous pensez que les lecteurs de Nintendo Life pourraient particulièrement apprécier ?

Dans la mesure où je suis “connu”, je pense que je suis connu pour mes reprises d’EarthBound. J’ai également sorti une reprise de Richard’s Villa de Link’s Awakening en 2019 – elle est incluse sur un mini-album intitulé Relax’N, qui contient cinq reprises Nintendo.

Je suis particulièrement fier de ma reprise de Water Temple de LoZ: OoT – j’ai eu l’honneur d’avoir cet arrangement inclus sur l’album caritatif de Zeldathon Of Sages and Saints.

Enfin, y a-t-il un autre projet axé sur Nintendo auquel vous souhaiteriez vous attaquer à l’avenir ?

J’ai fait quelques reprises de Metroid au fil des ans et j’ai l’intention d’en faire quelques autres pour pouvoir sortir un mini-album de Metroid à temps pour la sortie de Metroid Dread.

Merci à Steven de nous avoir parlé. Vous pouvez le retrouver sur Twitter et Youtube. Bossa de Hyrule est disponible numériquement sur toutes les principales plateformes musicales.

