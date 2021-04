Bossa Nova: l’histoire de la révolution tranquille du Brésil

1964 a été une année importante pour la musique pop. Il a non seulement été témoin de l’ascension fulgurante des groupes de rythmes aux cheveux longs et aux guitares, dirigés par des groupes tels que Les Beatles et Les pierres qui roulent – qui a amorcé une tendance à l’autosuffisance en matière de composition musicale – il a également marqué l’arrivée sur la scène mondiale d’un nouveau type de musique imprégnée de jazz mêlant des mélodies sinueuses et caressantes à de subtils rythmes syncopés. Le son est originaire du Brésil et s’appelait «bossa nova», une description qui se traduisait en anglais par «nouvelle tendance».

Fille d’Ipanema

La chanson qui a éclairé le papier tactile de l’explosion de la bossa nova aux États-Unis et dans le reste du monde s’appelait «The Girl From Ipanema», chantée par Astrud Gilberto dans une voix de fille vaporeuse mais séduisante, et qui a atteint la cinquième place du classement des singles pop aux États-Unis à l’été 1964.

La chanson a transformé Astrud en une star internationale, même si ce n’était pas uniquement la sienne – “The Girl From Ipanema” était une collaboration entre son mari, le chanteur et guitariste de l’époque João Gilberto, avec le saxophoniste ténor de jazz Stan Getz, et il a figuré sur l’album de Verve 1963 Getz / Gilberto. Chanteuse amateur, Astrud avait été enrôlée lors d’un moment de spontanéité de dernière minute pour chanter en face de son mari, mais sa présence s’est avérée tout à fait envoûtante. La version unique beaucoup plus courte de la chanson a presque complètement supprimé la voix de João, mettant en lumière, à la place, sa jeune femme, qui continuerait à faire des disques sous son propre nom à partir de 1965.

Après le succès phénoménal de «The Girl From Ipanema», la fièvre de la bossa nova s’est emparée des États-Unis. De nombreux musiciens – en particulier ceux de jazz – ont été attirés par les mélodies délicates de la musique, les harmonies luxuriantes et la syncope slinky, et ont commencé à enregistrer du matériel brésilien authentique et à reconfigurer des chansons standard en utilisant des rythmes influencés par la bossa nova.

La naissance de Bossa Nova

L’histoire de Bossa nova a vraiment commencé en 1958, au Brésil. L’un de ses principaux architectes était Antônio Carlos Jobim (1927-1994), un pianiste de formation classique né à Rio De Janeiro qui jouait également de la guitare, chantait et écrivait des chansons. Il était devenu célèbre au Brésil en tant que compositeur de musique pour une pièce de 1956, Musicas De Orfeu Da Conceição (qui a inspiré le film influent de 1959 Black Orpheus), et au fil de cette décennie, il a aidé à fusionner des éléments de jazz avec la musique indigène brésilienne. pour créer ce qui est devenu le son de la bossa nova.

Parmi les premiers chanteurs à enregistrer le matériel de bossa nova de Jobim figuraient Elizete Cardoso (qui a enregistré un album entier de ses chansons), Sylvia Telles et, le plus significatif de tous, João Gilberto. Entre 1959 et 1961, Jobim a travaillé sur les trois premiers albums de Gilberto au Brésil, aidant à établir le chanteur / guitariste à la voix calme comme une nouvelle star dans son pays natal.

Mais la renommée de Gilberto s’est rapidement répandue en dehors du Brésil. En 1961, des musiciens américains visitant le pays – parmi lesquels le flûtiste Herbie Mann et le guitariste Charlie Byrd – avaient joué aux côtés de musiciens brésiliens et avaient vécu une expérience de première main du mouvement naissant de la bossa nova. De retour à Washington, DC, le saxophoniste Stan Getz a vu le groupe de Byrd en direct, les a entendus jouer des morceaux de bossa nova qu’il aimait et leur a demandé d’enregistrer un album ensemble.

Bossa Nova arrive en Amérique

Avec l’aide du producteur Creed Taylor, Getz et Byrd ont été enregistrés à l’église All Souls Unitarian, à Washington, DC, et les résultats ont été publiés comme Jazz Sambune sur Verve Records en avril 1962. Son succès (il a passé 70 semaines dans les charts pop américains, culminant au n ° 1) a été aidé par son single de haut vol, une version heureuse de Jobim «Desafinado», qui a fait le n ° 15 sur l’US Hot 100 en novembre 1962 et remporta plus tard un Grammy. Jazz Samba a non seulement contribué à semer les graines de l’histoire d’amour de l’Amérique du Nord avec la musique brésilienne, mais a également donné un nouvel élan à la carrière de Stan Getz. En effet, le saxophoniste continuera d’enregistrer régulièrement des chansons de bossa nova jusqu’à sa mort, en juin 1991.

La conscience américaine de la musique bossa nova a été renforcée par un concert qui s’est tenu au Carnegie Hall à peu près au même moment que la sortie de Jazz Samba, le mercredi 21 novembre 1962. L’auditorium était bondé jusqu’aux chevrons avec près de 3000 participants, dont de nombreux musiciens de jazz curieux. pour écouter de près la nouvelle musique passionnante. Ils ont vu les principaux ancêtres de la bossa nova – Jobim, Gilberto, Luis Bonfá, Sérgio Mendes, Carlos Lyra et d’autres – se produire avec Getz, Byrd et le pianiste et compositeur de la bande originale Lalo Schifrin.

L’explosion de la Bossa Nova

Le succès critique et commercial du concert a inspiré une multitude de musiciens de jazz qui étaient enthousiasmés par les possibilités d’improvisation que la bossa nova présentait. Dizzy Gillespie, Quincy Jones, Wes Montgomery, Boulet de canon Adderley, Jimmy Smith, et Oscar Peterson ne sont que quelques-uns des grands noms qui ont embrassé le son séduisant de la musique brésilienne dans les années 60. Même certains des groupes pop les plus célèbres de cette époque ont été inspirés par le son branché qui avait d’abord émané des cafés de plage de Rio; des groupes tels que The Beatles («And I Love Her»), Les Kinks («Aucun retour»), et Les garçons de la plage («Busy Doin ‘Nothin’») a apporté une saveur de bossa nova à certaines de leurs chansons, tandis qu’une pléthore de chanteurs de renom ont repris du matériel brésilien. Deux géants vocaux, Frank Sinatra et Ella Fitzgerald, a consacré des albums entiers au recueil de chansons d’Antonio Carlos Jobim.

L’importance d’Antonio Carlos Jobim

Sinatra et Fitzgerald ont reconnu que Jobim était un géant de la musique dont la stature en tant qu’auteur-compositeur rivalisait avec les grands nord-américains qu’ils admiraient tant, comme George Gershwin et Cole Porter. En effet, Jobim était responsable de l’écriture d’un grand nombre de chansons clés de la bossa nova, notamment «The Girl From Ipanema», «Desafinado», «One Note Samba», «Photograph», «Insensatez» (AKA «How Insensitive»), «Corcovado »Et« Méditation ».

Le compositeur a également connu une longue et distinguée carrière d’enregistrement, et son succès a aidé d’autres musiciens brésiliens à trouver un public international avec leur musique – parmi lesquels le pianiste Sérgio Mendes (qui a marqué d’importants succès américains avec son groupe Brasil ’66 à la fin des années 60), organiste Walter Wanderley, le guitariste Luis Bonfá, l’auteur-compositeur-interprète Gilberto Gil et la chanteuse Elis Regina, qui a enregistré un album de duos avec Jobim en 1974.

L’appel durable de Bossa Nova

Résumant l’attrait de la musique bossa nova, Sérgio Mendes a déclaré à cet écrivain en 2019: «Je pense que c’est très sensuel, c’est très romantique, et vous pouvez aussi danser dessus. Ces trois éléments le rendent très, très beau. Et il a de superbes mélodies – des mélodies dont vous pouvez vous souvenir. ”

En effet, c’est le cas. Avec son intimité feutrée, ses paroles poétiques, ses mélodies séduisantes et ses rythmes envoûtants, la musique de bossa nova continue de jeter un charme 60 ans après sa première apparition au monde. Il possède une qualité ineffable qui semble simplement incarner la fraîcheur, transcender le temps et transporter l’auditeur vers un autre endroit.