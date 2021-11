Bostic de la Fed dit qu’il reste ouvert à une réduction plus rapide, 1 ou 2 hausses en 2022

Raphael Bostic, président et chef de la direction de la Banque fédérale de réserve d’Atlanta.

Le président de la Réserve fédérale d’Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré vendredi qu’il espérait que l’élan de l’économie américaine la porterait à travers la prochaine vague de la pandémie de coronavirus, et a déclaré qu’il restait ouvert à l’accélération du rythme de la réduction des obligations de la banque centrale.

Plus tôt vendredi, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’elle désignait la nouvelle variante de l’omicron, identifiée pour la première fois en Afrique du Sud, comme « préoccupante ».

Si la nouvelle variante du coronavirus omicron suit le modèle observé avec les variantes précédentes, elle devrait provoquer moins de ralentissement économique que la variante delta, a déclaré Bostic.

« Nous avons beaucoup d’élan dans l’économie en ce moment », a déclaré Bostic lors d’une interview avec Fox News, citant une forte croissance de l’emploi. « Et cet élan, j’espère, sera en mesure de nous mener à travers cette prochaine vague, quoi qu’il en soit. »

Bostic a réitéré qu’il était disposé à accélérer le rythme auquel la banque centrale ralentit ses achats d’actifs afin que les responsables puissent disposer d’une plus grande flexibilité pour répondre à la flambée de l’inflation.

Il pourrait être « raisonnable », a déclaré Bostic, que la Fed conclue potentiellement ses achats d’actifs d’ici la fin du premier trimestre de l’année prochaine, ou au début du deuxième trimestre, si l’économie continue sur la même trajectoire. Au rythme actuel, les responsables de la Fed auraient fini de réduire leurs achats d’ici le milieu de l’année prochaine. Les décideurs politiques se réuniront à nouveau les 14 et 15 décembre.

L’annonce de la variante omicron a incité les investisseurs à revoir à la baisse leurs attentes vendredi quant à la rapidité avec laquelle la Fed et d’autres banques centrales pourraient relever les taux d’intérêt l’année prochaine.

Selon l’outil FedWatch de CME, les traders du marché monétaire tablaient sur une probabilité de 53,7% d’au moins une hausse des taux lors de la réunion de juin du Federal Open Market Committee vendredi après-midi, contre 82,1% mercredi.

Bostic a déclaré vendredi qu’il n’excluait aucune action possible et a déclaré qu’il était « certainement possible » pour la Fed d’augmenter les taux d’intérêt au moins deux fois l’année prochaine si l’inflation reste élevée.

« Nous n’allons pas laisser l’inflation devenir incontrôlable », a déclaré Bostic.