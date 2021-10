Boston a réussi à trouver un autre moyen de briser le cœur des fans de Toronto

in

La course pour les places finales en séries éliminatoires de la Ligue américaine s’est vraiment réduite au dernier match. En fait, tout était bien organisé pour le chaos ultime d’une égalité à quatre entre Toronto, New York, Boston et Seattle.

Mais, bien sûr, les Yankees et les Red Sox ont dû tout gâcher.

Les espoirs des Blue Jays reposaient sur la gestion des affaires contre les Orioles et l’espoir d’une défaite à Boston ou à New York. Cela aurait été suffisant pour forcer un match 163, et pendant la majeure partie de l’après-midi, la surveillance du tableau de bord se mettait en place pour Toronto. Les Nationals avaient une avance de quatre points sur Boston. Les Blue Jays ont facilement battu Baltimore.

Ensuite, Rafael Devers est arrivé.

DEVERS LE FAIT ENCORE pic.twitter.com/UfavUW2hBa – MLB (@MLB) 3 octobre 2021

Les Red Sox ont marqué un point en sixième et ont égalé le match avec une septième manche de trois points. Et avec un coureur en neuvième, Devers a lancé le coup de circuit de deux points au champ central.

Juste comme ça, un jeu potentiel 163 s’est transformé en un jeu de wild card Yankees-Red Sox. Cela a également ramené le sentiment bien trop familier de Boston brisant le cœur de Toronto.

Les fans n’ont pas tardé à en parler.

La ville de Toronto continue d’être hantée par les retours sportifs de Boston – Ailish Forfar (@ailishforfar) 3 octobre 2021

Une équipe sportive de Boston éliminant une équipe sportive de Toronto déclenche mon TSPT – Net Front Nylander (@PlayoffNylander) 3 octobre 2021

Les amateurs de sport de Toronto ont fait confiance à une équipe de Washington, une équipe de Boston et une équipe de Tampa Bay. Putain d’homme. — Esfandiar | Es (@JustEsBaraheni) 3 octobre 2021

C’est le cas le plus déchirant où les espoirs et les rêves de Toronto sont ruinés par Boston depuis….idk la semaine dernière peut-être ? – 🎃treehouse of himbo-ror🎃 (@jaysharpmjr) 3 octobre 2021

Parce que bien sûr, une équipe de Boston a brisé le cœur des fans d’une équipe basée à Toronto. La bonne nouvelle est que la MLB obtient le jeu Wild Card qu’elle a toujours voulu. – Mark Paré (@MarkLPare) 3 octobre 2021

Boston ruine les espoirs d’une équipe sportive de Toronto. 😔😔😔 pic.twitter.com/AdHJRD3GG4 – Compte fan de crochet (@americaissobad) 3 octobre 2021

Boston possède Toronto. – Max Mainville (@tkdmaxbjj) 3 octobre 2021

LMFAO Une équipe de Boston éliminant une équipe de Toronto est l’histoire d’horreur parfaite🤣🤣🤣😭😭😭 – Monsieur. nakamura (100-61)💜🎗 (@pascalarozarena) 3 octobre 2021

Encore une fois les Maple Leafs éliminés par les Bru- *frotte les yeux* oh les Blue Jays éliminés par les Red Sox même différence – Marisa Ingemi (@Marisa_Ingemi) 3 octobre 2021

Les Red Sox et les Yankees se rencontreront pour le match AL Wild Card mardi.