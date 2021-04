Boston Celtics a battu les Portland Trail Blazers (115-116)

14/04/2021 à 07:20 CEST

Celtics de Boston a réussi à gagner contre Portland Trail Blazers loin 115-116 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des Portland Trail Blazers avaient subi une défaite à domicile contre chaleur de Miami 98-107, ajoutant un total de quatre défaites d’affilée lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les Boston Celtics ont battu à domicile pour Pépites de Denver par 87-105, donc après ce résultat, ils ont accumulé cinq victoires d’affilée. Celtics de Boston, avec ce résultat, il reste avec l’une des places d’accès au Play-off avec 29 victoires en 55 matchs joués, tandis que Portland Trail BlazersAprès le match, il continue également en barrages avec 31 matchs gagnés sur 54 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a eu des alternances sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé une course de 12-0 au cours du quart, bien qu’à la fin, l’équipe locale ait fini par se distancer et a conclu avec un résultat de 38-30. Plus tard, au deuxième quart à nouveau, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 22-27. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 60-57 dans la lumière.

Le troisième trimestre a de nouveau été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 27-35 et 87-92 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, il a coupé des distances Portland Trail Blazers, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart-temps de 10-2, bien qu’il ait été insuffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 28-24. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un score final de 115-116 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Au cours de la réunion, les interventions de Jayson Tatum Oui Marcheur Kemba, qui avait 32 points, cinq passes et neuf rebonds et 21 points, sept passes et huit rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Damian Lillard Oui Carmelo Anthony pour ses actions dans le jeu, avec 28 points, 10 passes et cinq rebonds et 25 points, une passe et deux rebonds respectivement.

Au prochain tour de la NBA, Portland Trail Blazers jouera contre San Antonio Spurs dans le Centre At & t. De son côté, le prochain adversaire de Celtics de Boston sera Les Lakers de Los Angeles, avec qui il fera face dans le Staples Center. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.