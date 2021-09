Boston Celtics et indignation face à ce qu’ils considèrent comme un manque de respect pour Horford et Williams III

En NBA, la valorisation que les experts et la ligue accordent aux joueurs et aux franchises compte beaucoup, et Celtics de Boston elle se sent maltraitée dans ce sens. Comme chaque saison, Sports Illustrated fait une sélection des 100 meilleurs joueurs de la compétition et dans ce groupe, deux hommes ont été laissés de côté que la franchise du Massachusetts considère qu’ils devraient être : Al Horford et Robert Williams III. Sa non-inclusion a été perçue comme un manque de considération et de respect envers les joueurs et l’équipe.