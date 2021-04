Boston Celtics gagne 116-86 sur les Charlotte Hornets

04/05/2021 à 02:50 CEST

Celtics de Boston vaincu en tant que local Charlotte frelons 116-86 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de vaincre à la maison Houston Rockets 118-102, ajoutant un total de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont également remporté la victoire à l’extérieur contre Indiana Pacers par 97-114. Apres le jeu, Celtics de Boston Il est lié aux matchs gagnés avec les positions des barrages avec 25 victoires en 50 matchs joués. Pour sa part, aussi Charlotte frelons continue en play-off avec 25 victoires en 49 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé un 10-2 partiel au cours du quart jusqu’à terminer avec un résultat de 25-26. Plus tard, au deuxième trimestre, il y a eu un retour des locaux, en fait, ils ont obtenu un autre set au cours de ce trimestre de 14-2 et ont réalisé la différence maximale (15 points) à la fin du trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partiel. de 33-17. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 58 à 43 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les sections locales ont augmenté leur différence, atteint la différence maximale (28 points) à la fin du trimestre et ont terminé avec un résultat partiel de 40-27 (98-70). Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale s’est à nouveau distancée, a augmenté l’écart à un maximum de 30 points (109-79), et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 18-16. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match avec un score de 116-86 pour les joueurs de l’équipe locale.

Pendant le match, les actions de Jayson Tatum et Robert Williams, qui a récolté 22 points, quatre passes et huit rebonds et 16 points, deux passes et huit rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Terry Rozier et Devonte ‘Graham, avec 22 points, quatre passes et sept rebonds et 11 points, six passes et quatre rebonds respectivement.

Au prochain tour de la NBA, Celtics de Boston va affronter Philadelphie 76ers dans le Jardin Td. De son côté, la prochaine réunion du Charlotte frelons sera contre Tonnerre d’Oklahoma City dans le Arène énergétique de Chesapeake. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.