Boston Celtics gagne contre Orlando Magic 96-132

07/05/2021 à 08:42 CEST

Celtics de Boston a réussi à gagner à domicile pour Orlando Magic par 96-132 dans une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire loin de chez eux contre Pistons de Detroit par 112-119, tandis que les visiteurs ont perdu à la maison avec Portland Trail Blazers par 119-129. Celtics de BostonAvec ce résultat, il se retrouve avec l’une des places d’accès au Play-off avec 35 matchs gagnés sur 66 joués. Pour sa part, Orlando MagicAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour le moment avec 21 matchs gagnés sur 66 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart a été dominé par l’équipe visiteuse, en fait, ils ont obtenu une course de 13-2 au cours du quart et ont ensuite gagné par 17 points (7-24) pour terminer avec 27-39. Plus tard, au cours du deuxième quart-temps, les visiteurs se sont distancés dans la lumière, en fait, ils ont obtenu une autre course de 10-1 et ont marqué la différence maximale (18 points) à la fin du quart, qui s’est terminée par un score partiel de 18-24 . Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 45-63 au tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Celtics de Boston Ils ont réussi à se distancer à nouveau dans l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 16-2 et a atteint une différence de 29 points (68-97) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 30-37 et un total de 75 à 100. Enfin dans le dernier trimestre Celtics de Boston a réussi à se distancer à nouveau dans l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un 10-2 partiel et a marqué la différence maximale (36 points) à la fin du quart et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 21-32. Après tout cela, le match s’est terminé sur un score de 96-132 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Parallèlement à tout cela, les joueurs qui se sont le plus démarqués Celtics de Boston Ils étaient Marcheur Kemba Oui Jayson Tatum, qui avait 32 points, quatre passes et trois rebonds et 27 points, trois passes et sept rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée MO Bamba Oui Rj Hampton, avec 19 points, une passe et 15 rebonds et 18 points, cinq passes et 10 rebonds respectivement.

Au prochain tour de la NBA, Orlando Magic jouera contre Charlotte frelons dans le Centre du spectre. Pour sa part, Celtics de Boston cherchera la victoire contre Chicago Bulls dans le United Center. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.