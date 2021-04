Boston Celtics l’emporte 118-102 contre les Houston Rockets

04/03/2021 à 04:21 CEST

Celtics de Boston a remporté la victoire à domicile contre Houston Rockets par 118-102 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Mavericks de Dallas par 108-113, tandis que les visiteurs ont également subi une perte à l’extérieur avec Filets de Brooklyn par 120-108, donc après le match, ils ont ajouté un total de quatre défaites d’affilée. Apres le jeu, Celtics de Boston il est lié aux matchs gagnés avec les positions des barrages avec 24 victoires en 49 matchs disputés. Pour sa part, Houston Rockets il serait exclu des play-offs avec 13 victoires en 48 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé une course de 12-2 au cours du quart, bien qu’à la fin l’équipe locale ait fini par se distancer et a terminé avec un résultat de 33-25. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, il y a eu à nouveau plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 19-19. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 52 à 44 points avant la pause.

Au troisième quart, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à se distancer dans le jeu électronique, ils avaient une différence maximale de 18 points (73-55) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 30-26 et un résultat global 82-70. Enfin, au cours du dernier trimestre, les locaux ont réussi à se distancer à nouveau dans la lumière, ont atteint un écart de 24 points (113-89) et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 36-32. Enfin, le match s’est terminé sur un résultat final de 118-102 en faveur de l’équipe locale.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Jayson Tatum et Jaylen marron pour sa participation au jeu, après avoir obtenu 26 points et neuf rebonds et 22 points, deux passes et 11 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Bois chrétien et Avery Bradley, avec 19 points, trois passes et 10 rebonds et 15 points, trois passes et six rebonds respectivement.

Lors du prochain affrontement de la compétition, Celtics de Boston va affronter Charlotte frelons dans le Jardin Td. Pour sa part, Houston Rockets sera mesuré avec Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Centre Toyota. Consultez le calendrier complet de la NBA.