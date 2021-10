Boston Celtics : même colonne vertébrale et meilleurs organes

in

À de nombreuses occasions, prévoyez ce qui arrivera à une équipe de basket-ball américaine d’élite telle que le NBA c’est très complexe. Blessures, mutations qui changent le destin d’une franchise… Mais si l’on ajoute aussi que cette équipe a opéré des changements substantiels qui vont du même étage à la Direction, la complexité de la tâche se multiplie sans cesse.

Nous avons parlé, comment pourrait-il en être autrement, de Celtics de Boston. Avec le transfert de Brad Stevens la figure du directeur général, le départ de Danny Ainge et l’arrivée de Ime udoka En tant que coach, connaître la performance de tous les professionnels dans leurs nouveaux postes est impossible, même s’ils ont une certitude qu’il faut souligner : le travail accompli, jusqu’à présent, est plutôt bon.

En ce qui concerne la préparation du modèle, à partir du Jardin TD Ils ont réalisé quelque chose de très important : maintenir la colonne vertébrale de l’équipe (à une petite exception discutable) et ajouter beaucoup de talent autour pour éviter la solitude des meilleurs.

A quoi peut-on s’attendre ?

La balle aux gentils et ceux-là le seront toujours Jayson Tatum et Jaylen Brown. Avec les deux attaquants en bonne santé, les Boston Celtics sont presque certainement une équipe éliminatoire de la Conférence Est. Mais tout ne peut pas dépendre de deux stars, il doit y avoir un soutien insignifiant qui tombe désormais sur une série de nouveaux visages après le départ de Kemba Walker vers les Knicks de New York.

Des joueurs comme Dennis Schröder, Enes Kanter et Al Horford à leur retour, Josh Richardson ou, pourquoi pas, Juancho Hernángomez, représentent une croissance de l’expérience, du talent, des points, de l’insolence et de la qualité par rapport aux cours précédents.

Et si Robert Williams ou Prayton Pritchard faire un pas en avant et Marcus Intelligent Alors qu’ils continuent d’évoluer dans leur jeu défensif et offensif, ces tout nouveaux Celtics pourraient être l’une de ces équipes qui peuvent donner à de nombreuses équipes de la Conférence de l’Est une agréable surprise dans leur combat pour la finale. Quatrième ou cinquième épée, oui, mais très tranchante.