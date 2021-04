Boston Celtics remporte 99-86 contre les Phoenix Suns

23/04/2021 à 03:51 CEST

Celtics de Boston Être à la maison Soleils de phénix par 99-86 dans un nouveau jour de la NBA. La veille, les joueurs des Boston Celtics ont subi une défaite à domicile contre Chicago Bulls 96-102, alors que les Phoenix Suns battent à domicile Philadelphie 76ers par 113-116. En ce moment, Celtics de Boston Il compte 32 victoires en 59 matchs joués, ce qui lui permettrait d’accéder aux positions des barrages. Pour sa part, Soleils de phénix il parvient également à rester en play-off avec 42 victoires en 59 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart, il y avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé une course de 10-0 pendant le quart pour terminer avec un résultat de 26-21. Après cela, au deuxième trimestre, les locaux ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un autre 11-2 partiel et ont pris la différence maximale (16 points) à la fin du trimestre, qui s’est conclu avec un résultat partiel de 27 -16. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 53-37 dans la lumière.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à se rapprocher dans l’électronique, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart-temps de 14-2 jusqu’à terminer avec un résultat partiel de 24-28 et 77-65 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de Celtics de BostonIls avaient une différence maximale de 15 points (87-72) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22-21. Enfin, le match s’est terminé sur un score final de 99-86 pour les joueurs de l’équipe locale.

Pendant le match, Celtics de Boston a remporté la victoire grâce à 32 points, quatre passes et quatre rebonds de Marcheur Kemba et les 15 points, six passes et 11 rebonds de Jayson Tatum. Les 22 points, huit passes et huit rebonds de Chris Paul et les 15 points, deux passes et quatre rebonds de Devin Booker ils n’étaient pas assez pour Soleils de phénix A remporté le match.

Le prochain affrontement de Celtics de Boston sera contre Filets de Brooklyn dans le Centre Barclays. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Soleils de phénix va affronter Filets de Brooklyn dans le Centre Barclays. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.