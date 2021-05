Boston Celtics Supprimer la photo d’un joueur vedette portant une chemise drapeau Gadsden “ Don’t Tread On Me ” ⋆ .

Les Celtics de Boston ont publié une photo sur les réseaux sociaux du meneur vedette Kemba Walker arborant un maillot drapeau Gadsden «Don’t Tread On Me», puis ont rapidement supprimé l’image après avoir reçu des réactions négatives sur Twitter.

Le compte Twitter officiel des Celtics a partagé la photo de Walker avant un match contre les Wizards de Washington mardi. Lorsque Walker a été interrogé sur la chemise, il a affirmé qu’il la portait parce qu’il était fan du coloris et de son apparence.

Le journaliste de la NBA, Jared Weiss, a tweeté: «Kemba Walker a été interrogé sur le port de cette veste qui porte un drapeau associé à la politique d’extrême droite. Sa réponse a montré qu’il n’avait aucune idée de ce que cela signifiait, disant qu’il aimait les couleurs et leur apparence. Aucun message que cela signifie. “

Kemba Walker a été interrogé sur le port de cette veste qui porte un drapeau associé à la politique d’extrême droite. Sa réponse a montré qu’il n’avait aucune idée de ce que cela signifiait, disant qu’il aimait les couleurs et leur apparence. Aucun message que cela signifie. pic.twitter.com/BKSXFypFfr – Jared Weiss (@JaredWeissNBA) 19 mai 2021

Pendant la Révolution américaine, le drapeau de Gadsden est devenu un cri de ralliement pour la libération de la monarchie britannique oppressive. Il a été nommé pour Christopher Gadsden, un politicien de Caroline du Sud et chef des Charleston Sons of Liberty, qui a conçu le drapeau. En 2016, le pilote Nascar Carl Edwards a affiché le drapeau sur sa voiture de course. Dans plusieurs États, il existe une option pour les résidents de recevoir une plaque d’immatriculation spéciale du drapeau de Gadsden.

“Je n’ai aucune idée. Les couleurs avaient l’air bien. Ça allait avec mes baskets. C’est tout », a déclaré Walker à propos de sa décision de mode qui devrait être sans controverse. Les Celtics n’ont pas répondu à une demande de commentaire sur les raisons pour lesquelles son équipe de médias sociaux a supprimé le tweet.

L’année dernière, la star de la NBA James Harden portait une «fine ligne bleue» couvrant le visage – un symbole du mouvement pro-police. De même pour Walker, Harden a revendiqué l’ignorance après avoir été repoussé par la gauche. Il a dit qu’il pensait juste que «ça avait l’air cool».

Pendant ce temps, la NBA a ouvertement soutenu des mouvements politiques de gauche comme Black Lives Matter. La ligue a sponsorisé des chemises pour les joueurs au cours de la saison et les joueurs se sont mis à genoux pour l’hymne national dans diverses parties de la saison. Les Celtics ont spécifiquement dévoilé des maillots inspirés du BLM l’été dernier pour le redémarrage de la ligue.

L’entraîneur Brad Stevens a affirmé l’engagement de l’équipe à être politique, alors que Walker portant une chemise drapeau Gadsden est simplement patriotique.

«Je pense qu’une des choses, Amanda, dont parfois il faut juste se souvenir… c’est que vous avez la responsabilité d’utiliser votre voix… d’être active… de vous assurer que ce n’est pas juste de dire Black Lives Matter une fois deux fois ou cependant plusieurs fois. C’est s’assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que nous jouons notre rôle pour notre communauté, que nous jouons notre rôle pour la NBA, que nous jouons notre rôle les uns pour les autres », a déclaré Stevens auparavant.

Le journaliste d’Outkick, Bobby Burack, a déclaré au Federalist que les Celtics avaient supprimé le tweet “parce qu’ils avaient peur d’un symbole” d’extrême droite “.”

«Je peux vous assurer que si Walker avait porté une veste avec un message d’extrême gauche, elle n’aurait pas été supprimée», a déclaré Burack. «Il aurait été retweeté, promu et loué. Comment le sais-je? Parce que la NBA a peint «Black Lives Matter» sur son terrain la saison dernière alors que ses joueurs portaient de l’équipement «BLM» aussi souvent que leurs uniformes. »