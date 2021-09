Boston Celtics Tout ou rien par Karl-Anthony Towns

Rumeurs NBA: Celtics de Boston pourrait monter une large offre multi-joueurs pour essayer de s’approprier les services de Villes de Karl-Anthony. Jack Simone de Hardwood Houdini a signalé une opportunité commerciale très réussie qui permettrait à Towns de faire équipe avec Jaylen Brown et Jayson Tatum à Boston.

Les Celtics enverraient Al Horford, Robert Williams III, Payton Pritchard, Aaron Nesmith, Grant Williams, un choix de première ronde en 2022 et un choix de première ronde en 2024 aux Timberwolves en échange de Towns et Jake Layman. Avec le centre vedette du Minnesota, les Celtics obtiendraient une option de score très fiable sous le panier, un rebondeur incroyable, un protecteur de jante et un intérieur qui peut marquer depuis le périmètre. La saison dernière, il a récolté en moyenne 24,8 points, 10,6 rebonds, 4,5 passes décisives et 1,1 contres par match, et il l’a fait avec de très bons pourcentages.

Seraient-ils bénéfiques pour les deux franchises ?

Dennis Schroder, Marcus Smart, Brown, Tatum et Towns donneraient aux Celtics une chance réaliste de battre n’importe quelle équipe de la Conférence Est et de se battre pour le ring. Il est vrai qu’ils perdraient de nombreux atouts dans ce transfert, mais c’est ce dont ils ont besoin pour être des prétendants au championnat à la fois.

En attendant, cela vaudrait la peine de la part des Timberwolves si Towns n’est plus intéressé à être le visage de la franchise et veut quitter le Minnesota pour un projet beaucoup plus solide. Le pivot regarde les années passer sans que les choses s’améliorent dans son équipe, et tout a une limite.