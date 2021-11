Boston marque 29, mène les Gamecocks n ° 1 devant NC A&T 79-42

L’entraîneur de Caroline du Sud, Dawn Staley, a déclaré plus tôt ce mois-ci à All-American Aliyah Boston qu’elle devait devenir plus dominante après un début de saison lent.

Message reçu.

Boston a marqué un sommet en carrière de 29 points sur 13 tirs sur 13 et a propulsé les Gamecocks les mieux classés à une victoire de 79-42 contre North Carolina A&T lundi soir.

La junior de 6 pieds 5 pouces a totalisé 28 points lors de ses trois premiers matchs et tirait à peine plus de 50 %. Staley lui a parlé avant le voyage de la Caroline du Sud au Battle4Atlantis, affirmant que Boston avait besoin de s’affirmer davantage.

« Et je pense qu’après ce match, j’ai réalisé que je devais faire ce que j’avais à faire », a déclaré Boston.

Son tronçon dominant a commencé avec 23 points lors d’une victoire d’ouverture du tournoi contre Buffalo. Boston a continué avec 16 points pour repousser l’Oregon, alors neuvième au classement, et était imparable avec 22 points et 15 rebonds dans une victoire 73-57 sur le n ° 2 UConn pour remporter le titre.

Les Gamecocks se sont améliorés à 8-0 pour la première fois depuis la saison 2015-16. Et ils l’ont fait grâce à Boston, qui a récolté 18 des 27 points consécutifs de la Caroline du Sud sur une séquence de 10 minutes des deuxième et troisième quarts pour repousser les Aggies sans victoire (0-6).

Boston a ajouté 14 rebonds, un hors de son sommet de la saison, et trois tirs bloqués au cours de ses 20 minutes d’action. Elle a également effectué ses deux coups francs, terminant chacun un jeu à trois points.

Staley a déclaré que Boston a relevé le défi au cours des derniers matchs en travaillant plus fort et en adoptant cette attitude sur le terrain.

« Quand vous abordez le match comme ça, vous vous préparez pour une soirée parfaite », a déclaré Staley.

La Caroline du Sud était un choix unanime n ° 1 dans le dernier classement publié plus tôt lundi. Mais, à l’exception de Boston, les Gamecocks n’ont pas regardé la partie dès le début contre les Aggies.

North Carolina A&T a fait match nul 18-15 sur le sauteur de Chanin Scott avec 8:11 à faire avant la mi-temps. C’est à ce moment-là que Boston a mené une poussée de 22-0 à la pause, marquant 11 points, dont son quatrième à 3 points.

Lorsque Laeticia Amihere a conduit le panier pour un lay-up à 1,4 seconde de la fin, la Caroline du Sud menait 40-15.

Boston a poursuivi son jeu dominant après la pause, marquant les neuf premiers points de la Caroline du Sud au troisième quart. Son sauteur à l’intérieur avec 6:50 à jouer dans la période a battu son précédent record de 28, établi contre la Floride la veille du nouvel an.

Les 13 placements de Boston étaient également un record en carrière, dépassant les 11 qu’elle a marqués lors de cette victoire en Floride la saison dernière.

Boston est sortie peu de temps après sous des acclamations bruyantes et a passé le reste du match à tirer pour ses coéquipières les mieux classées.

« Aliyah est, évidemment, extrêmement talentueuse, mais c’est vraiment difficile de planifier le match pour eux », a déclaré l’entraîneur des Aggies, Tarrell Robinson. « Elle en profite parce qu’elle a un moteur si élevé. »

Amihere a terminé avec neuf points et Zia Cooke 8 pour la Caroline du Sud.

North Carolina A&T connaît son pire départ en 10 saisons de Robinson. Scott avait sept points pour mener les Aggies, qui ont tiré 22% (14 sur 63) sur le terrain.

LA GRANDE IMAGE

Caroline du Nord A&T : Les Aggies disputent leur première saison dans la Big South Conference après avoir remporté trois tournois de la Mid-Eastern Athletic Conference au cours des neuf premières saisons de Robinson. Il est probable qu’ils n’affronteront pas trop d’équipes dans leur nouvelle ligue comme la Caroline du Sud.

Caroline du Sud : Les Gamecocks, déjà avec des victoires parmi les 10 premiers contre l’État de Caroline du Nord, l’Oregon et UConn, se sont clairement imposés comme les favoris pour le titre national cette saison. Ils sont profonds, talentueux et intelligents et seront difficiles à battre si Boston continue de jouer comme ça.

HENDERSON BLESSÉ ?

Le meneur de jeu partant Destanni Henderson n’a joué que 15 minutes et est sorti avec une manche de compression sur sa jambe gauche. Elle boitait après le match. Staley a déclaré qu’Henderson, un senior, était en train de se faire contrôler. L’étudiant de première année Raven Johnson, devrait épeler Henderson cette saison. est absent pour la saison avec une blessure au genou. Staley a déclaré que sa prochaine option serait le 6-4 Amihere, que l’entraîneur a décrit comme intrépide.

BOSTON SOURIANT

Lorsque Boston a quitté le match pour de bon au troisième quart, elle se moquait de ses coéquipiers, qui avaient plaisanté avec elle en disant qu’elle avait marqué jusqu’à présent environ la moitié des points de la Caroline du Sud. « Je pensais juste que c’était assez drôle », a déclaré Boston.

SUIVANT

Caroline du Nord A&T : accueille l’État de Caroline du Sud samedi.

Caroline du Sud : poursuit son match à domicile contre l’État du Kansas vendredi soir.