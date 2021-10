Boston ne gagne pas pour la peur

Il n’y a que quatre matches sur 82, mais il semble que la saison va être longue à Boston. Après un départ 0-2, les Celtics ont remporté les deux prochains matchs et ne sont plus dans le négatif au classement, ce qui est toujours apprécié. ET ta victoire ce soir a bien plus de valeur qu’il n’y paraît à première vue. La Charlotte Les Hornets sont l’une des meilleures équipes du début de saison, un titre qu’ils ont durement gagné et qu’ils approchaient déjà l’an dernier par match. Le travail de James Borrego est impeccable, transformant une équipe qui était autrefois un sac de boxe pour l’opinion générale saison après saison en une équipe compétitive, amusante, jouant avec la logique et laissant présager un avenir radieux.

Ce qui se passe, c’est que ce soir ils se sont épuisés « sans électricité », tel que reconnu par le technicien, après gagner 12 points au dernier quart. 10 avec 5 minutes pour aller. Les Celtics, cette fois, ont profité de la combativité et du jeu d’équipe qu’on avait à peine vu jusqu’ici cette année pour renverser un score qui à l’époque était très défavorable. Jaylen Brown a commencé à brûler jusqu’à ce qu’il termine une belle performance (30 points, 9 rebonds) avec l’un des jeux du match : un formidable dunk en prolongation sur Miles Bridges, l’un des physiques les plus imposants de la ligue que Borrego a appris à faire bien plus que sauter et courir (25 + 10 aujourd’hui pour lui).

Oui, le match s’est résolu en prolongation. Cette fois, contrairement à ce qui s’est passé contre les Knicks, les Celtics ont mis le jeu de leur côté, ce qui n’était pas si clair à moins de 3 minutes de la fin. Là, les Hornets se sont levés 3 (129-126) avec deux lancers francs de LaMelo Ball, précédés d’un triple brutal, distant, qui ressemblait à un poignard planté dans le cœur des Celtics. Le meneur, au cas où quelqu’un ne l’aurait pas encore découvert, est un joueur impressionnant. L’un des jeunes talents qui devrait dominer la ligue dans un avenir pas trop lointain. La mauvaise chose pour votre équipe aujourd’hui, c’est que Après avoir marqué 25 points et distribué 9 passes décisives, il a dû être expulsé pour faute quand la réunion était dans l’air. Le dernier coup dont les Hornets n’allaient pas se remettre.

De ce 129-126 tout était vert. Avant le compagnon de Brown, deux triples très rapides de l’attaquant lui-même et de Dennis Schroder, qui allait marquer 9 de ses 21 points en prolongation. Cela empêche l’effondrement. Une sous-section. Juancho Hernangómez Il est toujours un joueur des Celtics, bien qu’en ce début de saison cela ne semble pas le cas en raison du temps qu’il est en piste (4 minutes aujourd’hui, celui qui a joué le moins de tous ceux qui ont joué n’importe quoi). Jayson Tatum, meilleur buteur du match (40) s’est un peu plus impliqué dans le jeu choral que les autres jours : « Cela a montré que nous savons comment nous battre et souffrir. Quoi qu’il nous arrive, ce n’était pas la voie à suivre et nous devons découvrir ce qui n’allait pas. ». Avant, à la fin du quatrième quart-temps, Tatum a effectué deux lancers francs pour égaliser à plus d’une minute de la fin. À partir de ce moment-là, n’importe qui pouvait éviter les prolongations, mais personne n’était capable de le faire et aucun joueur n’avait même une véritable option pour y parvenir dans les 15 dernières secondes. La chose allait souffrir, cela semble être le motif des Celtics cette année. Au moins, cette fois, il est sorti cher. Nous verrons la suite.