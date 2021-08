Boston prépare le terrain pour aller avec tout à Free Agency 2022

L’arrivée de Dennis Schröder à Celtics de Boston (Comme récemment annoncé par Adrian Wojnarowski, d’ESPN) clôt la performance de la franchise du Massachusetts dans un marché des transferts et Free Agency 2021 où, en plus de l’ancien meneur des Los Angeles Lakers, il a rejoint Al Horford (via transfert), Kris Dunn, Josh Richardson, Enes Kanter et Bruno Fernando.

Bien qu’a priori il semble que les Celtics aient aggravé leurs aspirations sur le ring par rapport à la saison dernière, la réalité est que les mouvements de Brad Stevens, dans son premier marché en tant que président des opérations, ils ne sont pas loin d’être un grand pas en pensant à cet objectif d’être à nouveau champions de la NBA.

Aucune des signatures de Boston n’a un salaire engagé pour plus d’une saison. Les 26,5 millions de dollars de Horford pour le parcours 2022/23 sont «non garantis», et il est prévu que le joueur devra partir pour Free Agency 2022 dès la fin de cette prochaine saison.

Précisément que Agence libre 2022 C’est là que les Boston Celtics ont toujours visé. À la fin de la saison 2021/22, la franchise libérera une grande quantité d’espace salarial pour pouvoir décrocher cette troisième étoile pour rejoindre Jayson Tatum et Jaylen Brown dans la lutte pour le ring.

Les options hypothétiques des Celtics

Dans ladite agence libre, il est prévu que les principaux acteurs (y compris ceux qui ont une “option de joueur”) seront les suivants : James Harden, John Wall, Russell Westbrook, Bradley Beal (le favori à signer en raison de sa grande amitié avec Tatum), Kyrie Irving, Zach LaVine, Ricky Rubio et Aaron Gordon.