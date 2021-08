BOSTON RED SOX VS. RAIES DE LA BAIE DE TAMPA

Les Rayons de Tampa Bay bienvenue au Tropicana Field Red Sox de Boston, jouer le deuxième jeu d’une série de quatre jeux. Les deux concourent dans la même division Ouest de la Ligue américaine au cours de la saison 2021 de MLB.

La réunion aura lieu à 19 h 10 HE. Les Red Sox de Boston Ils iront réduire l’écart vis-à-vis des Yankke et chercheront une place privilégiée au sein de la Ligue américaine pour les play-offs d’octobre. Les Rayons de Tampa Bay pour garder ses distances dans sa division face à ses plus proches rivaux et avoir des options de qualification pour les play-offs.

Ici, nous vous disons où, en plus sur notre propre page, tu peux Ecoutez et voir le jouer au vivant.

Red Sox de Boston (75-58)

Pour les Red Sox de Boston fera son ouverture dans un jeu d’enclos

Raies de Tampa Bay (83-48)

Les Rayons de Tampa Bay ils auront le gaucher Ryan Yabrough (7-4, 4,57 ERA et 101 retraits au bâton) dans la surface essayant de remporter la victoire et de maintenir son combat pour être inclus dans les positions privilégiées de sa division.

MLB Live : Tampa Bay Rays vs. Red Sox de Boston

Les Rayons de Tampa Bay et les Red Sox de Boston Ils continuent aujourd’hui sa série de début de semaine de saison 2021 de MLB, et ici nous vous disons où vous pouvez entendre et voir le jouer au vivant au:

RADIO

Radio WEEI 93.7

Radio WCCM 1490

Radio AM WAMG 94,9 / 890

Radio WDAE 620 AM / 95,3 FM

Radio WMGG / WTMP

la télé

TV NESN

Bally Sports Sun TV

ESPN