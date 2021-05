Bot à la rescousse: combattre la pandémie de Covid-19 avec la technologie moderne

En entrant uniquement le numéro de téléphone portable avec une vérification rapide OTP sur le site Web avec son état et son district, le système notifiera le titulaire avec le droit et les informations

La deuxième vague de pandémie de Covid-19 a envahi les hôpitaux et d’autres fournitures vitales aujourd’hui. La plate-forme d’automatisation Verloop.io basée à Bengaluru a rejoint la bataille pour lutter contre la pandémie dévastatrice; il a déployé un bot conversationnel WhatsApp pour trouver des bouteilles d’oxygène dans la ville. «Verloop.io aide à l’achat et à la distribution de bouteilles d’oxygène. Cela aidera les patients issus de milieux défavorisés, alors qu’ils attendent des lits dans les hôpitaux », déclare le PDG et fondateur de l’entreprise, Gaurav Singh. La société travaille également sur un site Web dédié pour aider à trouver des emplacements de vaccins.

Fondamentalement, Verloop.io forme une autoroute de communication entre ceux qui ont besoin d’oxygène et ceux qui en ont, y compris les particuliers et les hôpitaux, en apportant au système une efficacité optimisée par les robots. Il travaille avec des fabricants médicaux, des ONG, des associations caritatives, des réseaux de distribution de nourriture, des organisations et des groupes associés aux soins Covid-19, pour créer un «robot d’information» sur WhatsApp.

La société a collaboré avec la Fondation KVN, qui travaille à fournir un soutien d’urgence en oxygène. Le programme est actuellement actif à Bangalore et à Mumbai et cherche également à s’étendre à d’autres villes. Verloop.io a fourni un robot d’automatisation WhatsApp qui permet à KVN Foundation de fournir les bonnes ressources à ceux qui en ont besoin à temps. «Le bot Mission Million Air de la Fondation KVN est alimenté par Verloop.io- +91 8047107750. Une personne à la recherche de tout type d’aide, comme de l’oxygène, un lit d’hôpital ou tout autre matériel médical, doit simplement envoyer un« Salut »sur WhatsApp au nombre, et le robot aidera à mobiliser des ressources et aidera les gens à obtenir ce dont ils ont besoin », déclare Singh.

Le PDG de Verloop.io déclare que grâce à ce bot conversationnel, la société a traité plus de 500 requêtes sur les bouteilles d’oxygène et a aidé la plupart des gens à accéder à ce qu’ils recherchaient. La campagne Million Air a recueilli un don de Rs 40 lakh dans lequel Verloop.io a généré plus de 50 requêtes de donateurs provenant de plus de sept pays, notamment des États-Unis, d’Europe, d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Verloop.io a également ouvert sa plate-forme gratuitement aux ONG et autres institutions qui travaillent pour fournir des soins Covid.

Selon Singh, alors que l’Inde lutte contre la pandémie de coronavirus, il y a une véritable pénurie d’informations sur les vaccins. Pour cela, Verloop.io travaille sur un site Web pour aider les gens en ce qui concerne la disponibilité des vaccins, les centres de vaccination, la date et l’heure de l’organisation de la campagne de vaccination.

«Le site Web utilisera l’API Sethu du gouvernement et l’API ouverte CoWIN pour fournir des informations pertinentes et opportunes en ce qui concerne la campagne de vaccination. En entrant simplement le numéro de téléphone mobile avec une vérification rapide du Bureau du Procureur sur le site Web avec son état et son district, le système informera le déclarant avec le droit et les informations », explique Singh.

Même pour ses employés, Verloop.io organise des sessions sur la gestion de l’anxiété, le yoga ainsi que des sessions de relaxation avec des actes de stand-up, afin qu’ils puissent mieux faire face à cette deuxième vague. En outre, la société a fourni une assurance Covid ainsi que le remboursement des vaccins à ses employés.

Verloop.io est une plate-forme d’automatisation du support client à croissance rapide qui permet aux entreprises de proposer des expériences d’assistance engageantes à leurs clients sur tous les canaux. Il crée des robots pour les sites Web, les applications et les médias sociaux de la marque – WhatsApp, Line, Telegram, Twitter et Instagram inclus.

Il est utilisé par plus de 5000 marques dans le monde, notamment Decathlon, Dar Al Arkan, Fetchr, Livpure, Adani Capital, DSP Mutual Fund, Rentomojo, Scripbox et bien d’autres. Verloop.io a été fondé par Gaurav Singh en 2015 et est promu par GrowthStory, la plate-forme de création d’entreprise fondée par les entrepreneurs en série K Ganesh et Meena Ganesh.

