Musique Roxy millésime 1975 signifiait une incarnation plus axée sur la danse de la musique sophistiquée que celle des années précédentes. Mais non seulement ils ont conservé toute leur inventivité et leur style, mais à la fin de l’année, ils venaient de profiter de leur single britannique le mieux classé à ce jour et de leur cinquième album dans le Top 10 d’affilée.

L’album était Siren, dont le premier single était le brillamment incisif « Love Is The Drug », une vision intelligente de la culture des discothèques sur le point d’exploser. Écrit par Ferry Bryan et Andy Mackay, il a atteint le n ° 2 au Royaume-Uni, battu au sommet seulement par David Bowiela réédition de « Space Oddity », et a contribué à alimenter un premier numéro 4 pour l’album.

Puis, le 27 décembre, le deuxième et dernier single de Siren a fait son entrée dans les charts. « Les deux extrémités brûlent » est une composition de Ferry moins célèbre, mais à la pointe de la technologie, avec des détails de synthétiseur d’Eddie Jobson, les saxophones toujours urgents de Mackay et le leader passionné de Ferry.

Le single est entré dans les charts britanniques au n ° 40, et bien qu’il ne soit pas devenu l’un des plus gros succès de Roxy, a continué à passer deux semaines au n ° 25. La face B était une version live de « For Your Pleasure », enregistrée quelques semaines plus tôt à l’émission Empire Pool du groupe à Wembley.

Siren était le troisième album consécutif de Roxy Music à bénéficier du jeu de basse de John Gustafson, un joueur très expérimenté qui avait été avec des groupes de l’ère beat des années 1960 comme les Big Three et les Merseybeats. Il a également fait de nombreuses tournées avec Roxy au milieu des années 1970. « Je peux généralement trouver quelque chose dans n’importe quel groupe qui me guidera musicalement », a déclaré plus tard Gustafson à Mojo, « mais Roxy était déroutant au début car personne ne semblait le diriger.

« Bryan n’aurait guère plus qu’une séquence d’accords. C’était souvent une pagaille complète au début, mais cela semblait toujours fonctionner. Quelque chose prendrait forme. Je m’en tenais généralement à la première chose que je trouvais pour l’ancrer. Tout ce que Bryan dirait, c’était : « Fais que ça sonne noir. »

