Botic Van De Zandschulp bat Diego Schwartzman

09/05/2021

Le 09/06/2021 à 04:30 CEST

néerlandais Botic Van De Zandschulp, numéro 117 de l’ATP, a donné la cloche en s’imposant en huitièmes de finale de l’US Open en quatre heures et vingt-cinq minutes par 6-3, 6-4, 5-7, 5-7 et 6-1 le joueur de tennis argentin Diego Schwartzman, numéro 14 de l’ATP et tête de série numéro 11. Après ce résultat, nous pourrons continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de l’US Open, les quarts de finale.

Schwartzman a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises, tandis que le joueur néerlandais, de son côté, l’a fait 7 fois. De plus, Van De Zandschulp a atteint une efficacité de 66% dans le premier service, a commis 10 doubles fautes et a remporté 65% des points de service, tandis que son rival a atteint une efficacité de 68%, a commis 6 doubles fautes et a remporté 61% des points de service. .

Le joueur de tennis néerlandais affrontera le Russe en quart de finale Daniel Medvedev, numéro 2 et tête de série numéro 2, mardi prochain à partir de 18h00, heure espagnole.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 237 joueurs participent au championnat. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui arrivent en phase finale, parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à venir à bout de la phase précédente du championnat et les joueurs invités.