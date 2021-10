Botman, l’élu au cas où Koundé quitterait Séville

13/10/2021 à 12:31 CEST

SPORT.es

Sven Botman, central hollandais qui porte le maillot du Lille et avec qui il a été proclamé champion de la Ligue française la saison dernière, a révélé dans une interview au média portugais ‘NOS’ ce que l’été dernier était proche d’atteindre Séville, en relais de Jules Kooundé et sa sortie plus que possible vers Chelsea grâce à une offre de 50 millions d’euros ce que finalement l’équipe de Séville a fini par rejeter.

« Le nom de Liverpool a déjà été révélé, et l’été dernier, Wolverhampton et Séville ont manifesté de l’intérêt. Je ne peux pas mentir à ce sujet, non », a révélé Botman en riant.

La centrale de 21 ans a été un habitué des appels aux Pays-Bas dans les catégories inférieures et déjà a été appelé avec l’absolu, même si n’a pas encore fait ses débuts.La Ligue des Champions Ce sera le scénario dans lequel Séville pourra contrôler de près les performances de Botman, puisque les deux équipes sont dans le groupe G et ils verront les visages ensuite Mercredi 20 octobre à 21h00 au stade Pierre-Mauroy.