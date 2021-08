Bottas “a fait un excellent travail pour Mercedes en sortant nos deux voitures”

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que son équipe avait subi “une énorme malchance” après une collision au premier tour impliquant ses deux voitures sur le Hungaroring.

Sergio Perez a pris sa retraite après avoir été touché par Valtteri Bottas au premier virage. Le pilote Mercedes a également renversé Lando Norris dans Max Verstappen, laissant l’autre Red Bull gravement endommagé.

Verstappen a réussi à terminer en boitant à la 10e place pour marquer un point, mais n’a pas pu empêcher Lewis Hamilton de le dépasser dans le championnat des pilotes.

« C’est la brutalité de la course, n’est-ce pas ? » a déclaré Horner après la course. “Je pense que vous avez malheureusement vu Valtteri prendre un mauvais départ, il a manifestement mal évalué son freinage et il a fait un excellent travail pour Mercedes en éliminant nos deux voitures.”

Le contact a causé “une quantité importante de dommages” aux deux voitures et a fait courir à Perez un risque de pénalité pour changement de moteur plus tard dans la saison, car son groupe motopropulseur a été endommagé lors de la collision.

“Nous avons perdu un autre moteur avec Sergio et évidemment Max était alors extrêmement compromis”, a déclaré Horner. “Et je dois dire que les mécaniciens ont fait des merveilles pour remettre cette voiture en marche parce que le simple fait de redresser certains des tuyaux, pour les fluides, a été une réponse incroyable.”

C’est la deuxième course consécutive que Red Bull a subi une collision impliquant une Mercedes. Il laisse Verstappen à six points de Hamilton au championnat des pilotes et Red Bull à 10 points de Red Bull – des écarts qui pourraient encore augmenter si Sebastian Vettel est pénalisé pour manque de carburant dans sa voiture à la fin de la course.

Cependant, Horner a déclaré que son équipe reviendrait des combats de la pause estivale. “Nous sommes à la différence d’une première et d’une deuxième place pour la différence de points à l’approche de la pause estivale”, a-t-il déclaré.

« Nous avons eu énormément de malchance lors des deux dernières courses. Cela a été assez brutal en termes de dégâts, de pièces et de moteurs.

«Mais nous allons nous pousser vers le bas et nous allons nous battre pour la seconde moitié de ce championnat car évidemment, cela a été une couple de semaines difficiles, mais les choses peuvent changer très rapidement, comme vous venez de le voir. Et il y a un long chemin à parcourir dans le championnat.

Bottas s’est vu infliger une pénalité de cinq places sur la grille lors de la prochaine course pour la collision. Horner doute qu’il s’agisse d’un handicap important à Spa-Francorchamps, où les dépassements sont bien plus faciles que le Hungaroring.

« La sanction est ce qu’elle est. Malheureusement, si c’était une piste comme celle-ci, c’est évidemment un peu plus conséquent, une piste comme Spa je pense qu’il sera de retour en position à la fin du deuxième tour.

« Je pense que Mercedes… il a fait du bon travail pour eux aujourd’hui, n’est-ce pas ? » Horner a ajouté.

