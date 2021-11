Lewis Hamilton a reproché à son coéquipier Valtteri Bottas d’avoir permis à Max Verstappen de les dépasser au début du Grand Prix de Mexico.

Les trois pilotes sont allés côte à côte dans le premier virage où Verstappen a pu les doubler.

Mercedes avait discuté de la façon dont ils organiseraient le départ de la course pour contenir la menace de Verstappen. Mais Hamilton, qui a commencé deuxième derrière son coéquipier, a déclaré que cela ne s’était pas déroulé comme prévu.

« Je l’avais envisagé différemment, naturellement, dans le sens où Valtteri prendrait peut-être un meilleur départ et j’aurais essayé d’entrer dans son remorque », a-t-il déclaré.

«Mais évidemment, j’étais à ses côtés, ce qui était bien. Et puis je couvrais juste mon côté de la piste, essayant de m’assurer que personne ne pouvait entrer à l’intérieur, alors j’essayais de garder derrière moi la Red Bull que je pouvais voir dans mon rétroviseur.

«Je pensais que Valtteri ferait la même chose, mais il a évidemment laissé la porte ouverte à Max. Et Max était sur la ligne de course, donc il a fait un énorme travail de freinage dans le premier virage et parce que je suis à l’intérieur dans la terre, il n’y avait aucun espoir pour moi.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a fait des remarques similaires à Hamilton plus tôt. « Cela ne devrait pas arriver », a-t-il déclaré, interrogé sur la facilité avec laquelle Verstappen a dépassé les deux Mercedes.

Aggravant les problèmes de Mercedes, Bottas a ensuite été touché par Daniel Ricciardo, et est tombé à l’arrière du peloton. Cela a laissé Hamilton essayer de repousser à lui seul la menace de Verstappen et de son coéquipier Sergio Perez.

« Cela a rendu la course beaucoup plus difficile, naturellement », a déclaré Hamilton. « Avoir une voiture d’avance signifie simplement qu’ils peuvent jouer sur la stratégie.

Hamilton a tenu bon pour prendre la deuxième place malgré une forte pression de Perez dans les derniers tours. « Je pense que Sergio était très proche lors de ce premier relais et je ne pouvais pas vraiment m’éloigner de lui », a expliqué Hamilton. «C’était donc un moment où ils allaient soit nous saper, soit nous allions les saper.

« Nous nous sommes donc arrêtés et je pense que l’équipe a fait un excellent travail – c’est juste qu’il ne nous restait plus grand-chose sur les pneus à la fin. Mais là où il y a une volonté, il y a un moyen. Nous avons réussi à les garder derrière. Un tour de plus et je pense que ça aurait été fini.

