Bottas a surpris Wolff en disant qu’il était en faute lors d’un arrêt au stand bâclé · .

Valtteri Bottas a admis avoir été surpris par les commentaires du PDG de Mercedes, Toto Wolff, concernant l’arrêt au stand qui l’a exclu du Grand Prix de Monaco.

Le pilote Mercedes, qui a terminé deuxième au début de la course, a été contraint à l’abandon lorsque l’équipe n’a pas pu retirer sa roue avant droite lors d’un arrêt au stand. Mercedes a découvert que les dents de l’écrou de roue avaient été usinées pendant l’arrêt, ce qui a contrecarré leurs efforts pour l’enlever.

Wolff a déclaré qu’Auto Motor und Sport Bottas s’était “arrêté un peu tôt” dans la zone des stands, ce qui signifiait que le mécanicien avait appliqué le pistolet de roue à l’écrou à un angle, contribuant au problème. Bottas a déclaré qu’il “était surpris” par les remarques de Wolff et est sûr qu’il s’est correctement aligné lorsqu’il est entré.

“J’ai vu la vidéo et, pour moi, c’était assez juste là où je me suis arrêté”, a-t-il déclaré. « Alors j’ai été assez surpris. »

Il n’a pas discuté des commentaires avec Wolff : “Pas vraiment, [we] en quelque sorte l’a laissé là.

Bottas a admis qu’il lui a fallu un certain temps pour accepter la déception de se retirer de la course, au cours de laquelle il a perdu 58 points de retard sur le vainqueur et leader du championnat Max Verstappen.

« Personnellement, pour moi, cela a pris quelques jours, je dois dire, parce que ce n’est pas le meilleur début de saison », a-t-il déclaré. « Ce genre de problème, quand ça vous frappe, et évidemment quand votre objectif est d’obtenir de bons points, c’est décevant.

“Mais j’ai surmonté ça, j’ai trouvé mes moyens de m’en sortir et j’ai hâte de courir à nouveau.”

La roue a finalement été retirée le mardi après la course à l’usine Mercedes. L’équipe a minutieusement étudié l’arrêt au stand raté pour se prémunir contre une répétition, a ajouté Bottas.

“L’essentiel, d’abord, c’était que c’était agréable d’entendre quand nous l’avons retiré”, a-t-il déclaré. «Et bien sûr, nous, en tant qu’équipe, avons dû maximiser l’apprentissage de celui-ci.

«Il y a eu une analyse détaillée, bien sûr, de ce qui s’est passé, pourquoi cela s’est produit, comment pouvons-nous empêcher que cela ne se reproduise à l’avenir. Il s’agit donc vraiment d’apprendre le problème et de le corriger. Je pense donc que l’équipe le comprend parfaitement maintenant et nous avons apporté des corrections à cela et, espérons-le, n’aurons pas à le revivre. »

