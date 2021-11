Bottas admet qu’il aurait pu garder Verstappen derrière au départ au Mexique · .

Valtteri Bottas a admis que ses collègues membres de l’équipe Mercedes pouvaient avoir raison lorsqu’ils ont déclaré qu’il aurait pu faire plus pour empêcher Max Verstappen de les dépasser au début du Grand Prix de Mexico.

Lewis Hamilton a déclaré que son coéquipier « avait laissé la porte ouverte » à son rival au championnat au début de la course, une opinion reprise par le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff. Verstappen a balayé les deux voitures Mercedes pour prendre la tête de la course qu’il a remportée confortablement.

Bottas a admis que, rétrospectivement, il aurait pu rendre la vie plus difficile à Verstappen au début.

« Si je suis très honnête avec moi-même si je regarde en arrière, je le répète, c’est facile à dire après coup, j’aurais probablement pu faire les choses différemment », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur le départ par .. «Mais à ce moment-là, j’ai senti que je prenais les bonnes décisions.

« Si je pouvais revivre le moment, il y avait peut-être un moyen de bloquer Max ou de l’empêcher de sortir. Peut-être qu’il aurait eu la chance d’entrer, je ne sais pas. C’est une de ces choses.

« Pour le moment, j’ai fait de mon mieux et c’est tout ce que je peux faire. J’ai évidemment regardé les vidéos et si je me retrouvais à nouveau dans la même situation, je pourrais peut-être faire un meilleur travail, peut-être pas.

Le responsable de l’ingénierie des pistes de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré que les pilotes ont souvent plus de mal à positionner leurs voitures de manière tactique au début de la course qu’ils ne le pensent. L’Autodromo Hermanos Rodriguez a l’un des plus longs parcours jusqu’à la première zone de freinage du calendrier.

« C’est une très longue course », a expliqué Shovlin. « De tous les circuits sur lesquels nous avons un lock-out au premier rang, nous étions inquiets de toutes les choses qui pourraient mal tourner au début avec les remorquages.

« Les chauffeurs expliquent comment ils peuvent se chorégraphier eux-mêmes. Mais la réalité est qu’une fois les lumières éteintes, il est très difficile de s’en tenir à votre plan car ce n’est jamais tout à fait comme vous pourriez l’imaginer.

Shovlin a déclaré que l’équipe aurait pu être dans une position plus solide au départ si Hamilton, qui a commencé deuxième derrière Bottas, avait pris un départ un peu moins bon.

« C’était presque malheureux pour nous que Lewis obtienne un meilleur saut que Valtteri », a-t-il déclaré. « Aucun des lancements réels n’était mauvais du tout, mais Lewis a fait un bon saut et cela l’a mis à côté, il n’a donc pas pu remorquer Valtteri.

« Alors évidemment, si vous le regardez et que vous regardez d’un coup de tête, il est très facile de regarder ce qu’ils auraient pu faire différemment pour empêcher Max d’avoir cette ouverture sur le côté gauche. Mais la réalité est que nous savions que le premier tour serait l’un des vulnérabilités et ce n’était pas vraiment pour les mauvais départs, c’était juste la façon dont tout a secoué. Ils n’ont pas réussi à le bloquer.

Les performances de freinage supérieures de la Red Bull au premier virage ont également aidé Verstappen à terminer son départ vainqueur, a déclaré Shovlin. « Je ne pense pas que nous soyons aussi bons qu’eux au freinage pour le premier virage, Max fait un très bon travail pour ça », a-t-il déclaré. «Et finalement, c’était un autre domaine où nous étions un peu faibles. Nous n’avons pas pu freiner assez profondément.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de São Paulo 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Sao Paulo 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :