Bottas admet qu’il aurait pu laisser Hamilton passer plus tôt · .

Valtteri Bottas a admis qu’il aurait pu réagir plus rapidement aux instructions de Mercedes de laisser son coéquipier Lewis Hamilton passer dans le Grand Prix d’Espagne.

Hamilton était sur des pneus neufs que son coéquipier et le leader de la course Max Verstappen lorsqu’il a fermé sur Bottas.

L’équipe a informé Bottas à plusieurs reprises que Hamilton fermait et lui a dit de ne pas coûter à son coéquipier à tout moment. Bottas n’a pas défendu sa position lorsque Hamilton l’a dépassé dans le septième virage au 53e tour, mais Hamilton a perdu environ 1,3 seconde sur ce tour par rapport aux tours avant et immédiatement après le déplacement.

Malgré le ralentissement temporaire de la poursuite de la victoire de son coéquipier, Bottas dit qu’il était plus soucieux de ne pas compromettre sa propre course.

«J’aurais certainement pu le laisser passer plus tôt, mais je faisais aussi ma propre course», a déclaré Bottas à Sky. «C’est toujours calculer les choses.»

Bottas avait dépassé Charles Leclerc plus tôt dans la course et tentait de prendre une avance sur son rival afin qu’il puisse essayer de marquer le point bonus du tour le plus rapide.

«J’essayais de faire sortir Charles de ma fenêtre des stands pour que je puisse m’arrêter à nouveau et essayer d’obtenir le point supplémentaire. Donc, le principal dans mon esprit était ma propre course.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Bottas dit qu’il a seulement été chargé de ne pas coûter trop de temps à Hamilton pendant qu’il se dirigeait vers la deuxième Mercedes.

«Ils m’ont dit de ne pas trop le retenir», dit Bottas. «Mais comme je l’ai dit, je faisais aussi ma course. Et je ne suis pas ici pour laisser passer les gens, je suis ici pour courir. Alors c’est comme ça que ça se passe.

Hamilton a finalement attrapé et dépassé Verstappen sur le chemin de la victoire.

Bottas a assuré la dernière place sur le podium, à 10 secondes de Verstappen au drapeau à damier. Il admet qu’être dépassé par Leclerc à l’extérieur du virage 3 dans le premier tour a contrarié toute chance qu’il avait de défier les deux premiers.

«Le principal pour moi dans la course a été de perdre sa place face à Charles au premier tour. En entrant dans le virage trois, Lewis a soulevé un peu, donc je devais aussi soulever et pour être honnête, je n’ai pas vu Charles à l’extérieur. Alors, quand je l’ai vu, il était trop tard.

«Cela a vraiment compromis le premier relais de la course. C’est dommage car sinon je sentais que le rythme était assez fort.

«Lewis a montré, évidemment, qu’il pouvait gagner la course et je ne pense pas que notre rythme était si différent. C’est donc un peu dommage. Mais ici, la position de la piste est tellement importante. C’est tellement compliqué à suivre et à passer.

«Alors j’ai su quand j’étais P4 que ça allait être difficile. Mais au moins, nous sommes revenus sur le podium et avons battu Red Bull.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Espagne 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Espagne 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: