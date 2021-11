Bottas, au ‘pilori’ pour son départ au Mexique

08/11/2021 à 13:39 CET

Valtteri Bottas est passé de « héros à méchant » en seulement 24 heures. Pour décrocher la pole position samedi au Grand Prix du Mexique, avec un superbe tour qui lui a valu, entre autres, un casque original de Fangio en récompense, pour ruiner sa propre carrière dimanche et dans une large mesure aussi les options de son coéquipier Hamilton contre Max Verstappen. Le résultat de leur action ? Le Néerlandais s’éclipse (19 points) au classement des pilotes en l’absence de quatre grands prix et Red Bull n’est qu’à un point de Mercedes au championnat des constructeurs.

Le Finlandais, qui sera remplacé l’an prochain par George Russell chez Mercedes et prendra le départ d’une nouvelle étape chez Alfa Romeo, a eu un bon réveil après la course au Mexique. La première « claque sur le poignet » lui a été donnée par son patron Toto Wolff, avec un dégoût évident: « Non, ce n’était pas le plan pour Bottas de glisser. Je pense que nous aurions pu être dans une autre position. Le dépassement de Max de l’extérieur n’aurait pas dû se produire. Red Bull doit être félicité car son rythme était à un autre niveau . Non, je pense que nous aurions pu gagner la course, sans même rester en tête au premier virage. Lewis a limité les dégâts et la vrille de Valtteri au premier virage a été très douloureuse pour la Coupe du monde des constructeurs. Il reste quatre courses et tout peut arriver. Nous avons besoin pour continuer, pousser et ne pas abandonner & rdquor;, a déclaré le team manager autrichien.

Soit Hamilton il s’est mordu la langue. Le Britannique, qui a terminé deuxième au Mexique après Verstappen le dépasse au départ, il explique qu’il essaie de protéger son côté de la piste, mais regrette de ne pas être secondé par Bottas. « Je l’avais imaginé différemment, évidemment, dans le sens où Valtteri avait peut-être un meilleur départ et j’aurais essayé de profiter de son sillage. Mais j’étais juste à côté de lui, ce qui était bien, puis je couvrais mon côté . hors de la piste en essayant de m’assurer que personne ne puisse entrer. Alors j’essayais de garder Red Bull derrière que je pouvais voir dans mon rétroviseur, et je pensais que Valtteri ferait la même chose. Mais évidemment, Valtteri a laissé la porte ouverte à Max et a tout compliqué. Max était sur la bonne ligne donc il a fait un excellent travail de freinage au virage 1. Et comme j’étais à l’intérieur, pratiquement sur du gravier, je n’avais pas le choix. »

Bottas, qui après le départ a été touché par derrière par Ricciardo, partit en tête-à-queue et termina en bas du classement, s’enfonça définitivement par un ravitaillement très lent (11 secondes) de Mercedes. Le Finlandais s’est défendu contre les critiques : « Le départ était bon, pas si mal, mais Verstappen a pris un peu de retard et a freiné très tard. l’arrière et là j’ai filé. Je ne pouvais rien faire et après ça c’était difficile de progresser. J’étais trop près des autres voitures et j’ai géré le moteur et les freins jusqu’à ce que je puisse m’approcher. Mais ce n’était pas facile . «