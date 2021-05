Bottas: ça va être un bon combat

Bien qu’il ait raté la pole d’un dixième et un peu lors des qualifications pour le Grand Prix d’Espagne 2021, Valtteri Bottas s’attend à un bon combat en course et espère ses chances.

Le trio le plus rapide était de 0,132 s, Bottas devrait commencer immédiatement derrière son coéquipier Mercedes Lewis Hamilton sur la grille du Grand Prix de demain sur le Circuit de Barcelone-Catalunya.

S’exprimant dans le parc fermé immédiatement après la séance, Bottas a déclaré: «C’était proche. C’était définitivement dans la bataille pour la pole et je pense que les premières descentes en Q3 étaient plus rapides, mais dans le virage 10, j’avais cassé au sommet et perdu environ un dixième, et ce sont les marges de la pole.

«Avec un package solide, ça va être un bon combat demain, sans aucun doute. Je pense que ce sera proche entre nous et Red Bull. Je pense qu’il y a des possibilités de faire un ou deux arrêts, mais je ne vais pas révéler les nôtres!

Bottas a ajouté plus tard dans le rapport de l’équipe: «Si vous pouvez garder les pneus en bon état, vous allez être plus compétitif autour des arrêts aux stands.»

Dimanche est une course importante pour Bottas alors que la pression monte pour le faire limoger et le remplacer par le pilote Williams George Russell.Il cherchera donc à ramener à la maison un résultat solide, ouvrir son “ compte ” de victoire 2021 serait un pas dans la bonne direction.

L’année dernière, Bottas a commencé deuxième sur la grille et a terminé troisième derrière les vainqueurs de la course Hamilton et Verstappen. Demain, à l’occasion de son 162e départ en Grand Prix, le Finlandais voudra inverser ce résultat dans un lieu où il a été trois fois sur le podium mais jamais sur la plus haute marche.