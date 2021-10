Quand Valtteri Bottas est bon, il est très, très bon comme il l’a montré avec une victoire éclatante au Grand Prix de Turquie 2021, sa dixième en Formule 1 et peut-être sa meilleure.

Après avoir hérité de la pole position de son coéquipier Lewis Hamilton, pénalisé à dix places un jour plus tôt, Bottas a quitté la ligne dimanche avec un temps de réaction vif, rugissant dans le virage 1 avant le terrain où il est resté jusqu’à ce que le drapeau s’agite quelques heures plus tard, sans jamais mettre un pied de travers à Istanbul Park dans des conditions très délicates, nécessitant des pneus intermédiaires Pirelli pour les deux relais.

S’exprimant après sa première victoire depuis qu’il a triomphé en Russie en septembre dernier, un Bottas rayonnant a déclaré : « Cela fait un moment mais ça fait du bien. De mon côté, c’était l’une des meilleures courses que j’ai jamais eues. A part ce petit toboggan, j’ai tout sous contrôle.

« La voiture était en très bon état, vraiment une bonne confiance en elle. Je suis content que tout se soit bien passé pour une fois pour moi. C’était sympa. Lorsqu’il n’y a qu’une seule ligne de séchage, il n’a pas besoin de grand chose pour s’éteindre. J’avais vraiment besoin de me concentrer tout au long de la course. C’est difficile, mais ça ressemble à une victoire bien méritée.

L’année dernière, le Finlandais a terminé 14e lors de la même course, filant plusieurs fois dans l’une de ses courses les moins mémorables dans l’élite. Mais dimanche, c’était tout le contraire.

Bottas a expliqué : « La piste est heureusement assez adhérente même dans des conditions humides, entre conditions, donc elle est bien meilleure que l’année dernière – c’était comme le jour et la nuit ici – et aussi en termes de course, j’ai probablement eu le pire course de ma carrière ici l’année dernière et maintenant l’un des meilleurs. Alors, c’est beaucoup mieux… »

Dans le rapport de l’équipe, il a ajouté : « Lorsqu’il n’y a qu’une seule ligne de séchage, il ne vous en faut pas beaucoup pour partir, vous avez besoin d’une concentration maximale tout au long de la course et donc aujourd’hui, c’est une victoire bien méritée. Ma première victoire de l’année aussi, c’est super et j’étais heureux de la ramener à la maison. Cela a également pris des points à Red Bull, ce qui est formidable pour moi et l’équipe.

En effet, une victoire précieuse pour l’équipe, alors que Hamilton se battait de la 11e à la cinquième place sur la grille, il a vu son avance de deux points au championnat des pilotes de F1 se transformer en un retard de six points sur Max Verstappen de Red Bull, mais pour Mercedes, grâce à Bottas’ victoire, ils ont porté leur avance dans la course des constructeurs de F1 à 36 points.

Le pilote Alfa Romeo lié à Alfa Romeo occupe la troisième place du championnat de F1 avec six manches restantes dans son relais en tant que pilote Mercedes.

S’il avait pu livrer des performances exceptionnelles, comme il l’a fait aujourd’hui au Grand Prix de Turquie, il ne quitterait pas Brackley pour Hinwil sur une base plus régulière.

Un entraînement autoritaire du Finlandais 💪#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/6zYnpxyww5 – Formule 1 (@F1) 10 octobre 2021