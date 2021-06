Bottas comble la patience de Mercedes

09/06/2021 à 12:06 CEST

Georges Russel ‘sent le sang’ et sait que c’est le moment le plus opportun pour sauter au volant de Valtteri Bottas chez Mercedes. Le Finlandais pilote la meilleure voiture de la grille – avec l’autorisation de Red Bull – ou du moins la voiture qui a enchaîné les sept derniers titres consécutifs. Et après les six premiers grands prix de la saison, il se classe sixième, dépassé par Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Lando Norris et Charles Leclerc et a un Carlos Sainz, dans sa première année chez Ferrari, seulement cinq points.

«Je pense que nous voulons tous que cela soit décidé de toute façon avant les vacances d’été. C’est le meilleur pour tout le monde. Mercedes me gère et ils veulent le meilleur pour ma carrière. Et s’ils pensent que je mérite cette opportunité, je serai là. Je suis prêt à me battre pour les championnats du monde et pour les victoires & rdquor ;, a-t-il prévenu Russel à la veille du GP d’Azerbaïdjan, dans lequel il n’a pas terminé en raison d’une défaillance de la boîte de vitesses de sa Williams.

Bottas, avec trois zéros jusqu’à présent cette année, il a terminé la course à Bakou, mais il l’a fait en dehors des points. Il a déjà commencé alourdi par sa mauvaise note (10e) et les choses ont empiré au moment de vérité (12e). Pour ne rien arranger, devant la presse finlandaise, il s’est opposé à son patron, le tout-puissant Toto loup et il ressort clairement de la réponse énergique de l’Autrichien que Valtteri commence à montrer sa patience.

« Je pense que la chose la plus logique est de penser qu’il s’agit d’un problème de châssis & rdquor ;, a-t-il déclaré. Bottas interrogé sur son manque de rythme en course. Il a expliqué que cela ressemblait à une « chicane mobile & rdquor; et qu’il ne se souvient pas d’un grand prix aussi désastreux pour lui : « Quelque chose n’allait vraiment pas à Bakou. Je ne sais pas quoi, mais je sais que ce n’est pas mon niveau de performance. J’ai eu des week-ends avec de mauvaises sessions, mais il y avait toujours des moments où j’avais un rythme. Mais là, ce n’était pas du tout comme ça & rdquor;, avoua-t-il.

Wolff il a nié la théorie du châssis et a envoyé un “message” dur au Finlandais: “La différence était que Lewis avait confiance en une voiture difficile”, a-t-il déclaré sèchement. Hamilton testé diverses configurations d’ailes et a choisi de transporter moins de Bottas d’être plus rapide en ligne droite et de compenser par sa conduite la moindre adhérence dans les secteurs sinueux du circuit. En qualifications, l’Anglais a profité du sillage pour s’assurer une bonne position de départ (2e), tandis que Valtteri à court d’options à cause de l’accident de Tsunoda. Et dans la course, le Finlandais a perdu jusqu’à quatre positions avec Ricciardo, Sainz, Alonso et Raikkonen quand la voiture de sécurité est partie après l’accident Flâner. De plus, il n’a pas pu profiter non plus du temps fort et des deux derniers tours. Bref, un désastre absolu.

Le plus grave, cependant, c’est la comparaison au niveau de l’équipe. Red Bull mène la Coupe du monde des constructeurs avec 26 points d’avance sur Mercedes. Et tandis que Bottas n’a déduit aucun point de Verstappen, Checo Pérez, vainqueur à Bakou après avoir joué dans une impressionnante tâche de grégaire pour Max avant son accident, a deux courses consécutives devant Hamilton. Mercedes a besoin que ses deux pilotes soient sur le podium à chaque course. Sinon, Red Bull, avec Verstappen en tête du général et Pérez, troisième, menace de détruire l’hégémonie des “flèches d’argent”.