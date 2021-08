Bottas devance Verstappen, Hamilton 18e en séance d’essais humides à Spa · .

in

Valtteri Bottas a été le plus rapide dans une heure d’ouverture humide des essais pour le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps.

Les premiers essais ont commencé par une averse dans la voie des stands et dans la partie inférieure de Spa. Cependant, le haut de la piste était sec et les pilotes sortaient des stands avec prudence.

Carlos Sainz Jnr a été le premier pilote en piste, adoptant une approche prudente avec des pneus intermédiaires. Valtteri Bottas l’a suivi mais tous deux n’ont pas fixé de temps, se faufilant autour de Spa pour évaluer les conditions.

Après un quart d’heure de premiers essais, personne n’avait établi de temps mais finalement, à dix-huit minutes de la fin, Lando Norris signait le premier temps au tableau, même si son 1’50.191 n’était évidemment pas représentatif d’un temps sec. Cependant, alors que de plus en plus de pilotes se sont finalement engagés dans la tâche à accomplir, les temps au tour ont progressivement commencé à baisser.

A mi-parcours, les conditions s’amélioraient et les pilotes et équipes en ont profité pour boucler des tours. Max Verstappen et Sergio Perez ont mené une grande partie de la partie médiane de la séance jusqu’à ce qu’un tour relativement tardif de Bottas prenne le meilleur temps.

Il y a eu quelques cas de conducteurs qui se sont gênés les uns les autres, notamment Lance Stroll qui a gêné George Russell via Eau Rouge. Stroll a été réprimandé par son propre ingénieur, lui disant qu’il devait “faire passer Eau Rouge, vous ne pouvez pas faire ça”.

Lewis Hamilton a également été gêné par Nicholas Latifi à l’approche de la chicane en fin de tour. Cela lui a coûté une de ses rares tentatives à la fois et l’a laissé en 18e position derrière les pilotes Williams.

Plusieurs pilotes ont filé en début de séance – Kimi Raikkonen et Yuki Tsunoda ont montré qu’aucune expérience ne vous aidera autour d’un Spa graisseux – et Charles Leclerc a testé le nouveau bac à gravier au virage sept. Aucun d’entre eux n’a subi de conséquences majeures pour les erreurs et la séance n’a été interrompue que par la pluie, qui est réapparue dans les dernières minutes. Raikkonen a également endommagé son Alfa Romeo en heurtant le mur en entrant dans les stands.

Résultat des premiers essais du Grand Prix de Belgique 2021

Première pratique des lacunes visuelles

Valtteri Bottas – 1’45.199

+0.164 Max Verstappen – 1’45.363

+0.500 Pierre Gasly – 1’45.699

+0.619 Charles Leclerc – 1’45.818

+0.736 Carlos Sainz Jnr – 1’45.935

+0.928 Sergio Perez – 1’46.127

+0.978 Sebastian Vettel – 1’46.177

+1.137 Lando Norris – 1’46.336

+1.298 Esteban Ocon – 1’46.497

+1.413 Fernando Alonso – 1’46.612

+1.450 Lance Balade – 1’46.649

+1.484 Daniel Ricciardo – 1’46.683

+1.556 Antonio Giovinazzi – 1’46.755

+1.573 George Russell – 1’46.772

+1.729 Yuki Tsunoda – 1’46.928

+1.902 Nicolas Latifi – 1’47.101

+2.926 Kimi Räikkönen – 1’48.125

+3.025 Lewis Hamilton – 1’48.224

+3.506 Nikita Mazepin – 1’48.705

+3.860 Mick Schumacher – 1’49.059

Pilotes à plus de dix secondes du rythme omis.

