Bottas devant Hamilton et Verstappen dans le dernier libre de Losail

20/11/2021 à 13:29 CET

Finn Valtteri Bottas (Mercedes) a signé le meilleur temps lors des troisième et dernier essais libres du tout premier Grand Prix du Qatar, le vingtième et l’avant-dernier du Championnat du monde de Formule 1, qui se déroule sur le circuit de Losail et dans lequel il inscrit au classement devant son partenaire anglais Lewis Hamilton et du néerlandais Max verstappen (Red Bull), leader du championnat avec 14 points d’avance sur le précédent.

Au meilleur de ses 17 tours, Bottas parcouru les 5.380 mètres de la piste qatarie -avec 16 virages et une longue ligne d’arrivée, de plus d’un kilomètre- en une minute, 22 secondes et 310 millièmes, seulement 78 de moins que Hamilton; et avec un avantage de 341 sur Verstappen.

Le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) a signé le cinquième temps de la séance, devant les Espagnols Carlos Sainz (Ferrari) et Fernando Alonso (Alpine), qui ont terminé sixième et septième

La séance de qualification, qui sera ordonnée par la grille pour la course de ce dimanche, se déroulera, à la lumière artificielle, à partir de cinq heures de l’après-midi – trois heures de l’après-midi, en heure péninsulaire espagnole (14h00 GMT) -.