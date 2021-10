Bottas devient 35e pilote de Formule 1 pour atteindre 10 victoires en course · .

Le groupe de pilotes qui ont remporté 10 courses ou plus de Formule 1 est presque aussi peu nombreux que ceux qui ont remporté des championnats du monde.

Alors qu’il y a 33 champions du monde, en Turquie, Valtteri Bottas est devenu le 35e pilote à remporter 10 courses avec une conduite élégante dans des conditions difficiles depuis la pole position.

La 10e victoire de Bottas a eu lieu dans la course après que Lewis Hamilton a atteint 100 victoires, ce qui signifie qu’il a maintenant exactement 10 fois plus de victoires que son coéquipier.

Bottas rejoint quatre autres pilotes sur 10 victoires, dont deux champions du monde, James Hunt et Jody Scheckter. Les 10 autres vainqueurs Ronnie Peterson et Gerhard Berger n’ont jamais remporté de titre.

La pénurie de carburant a coûté la pole à Hamilton en 2012Parmi les 35 pilotes à avoir remporté 10 courses, Bottas est l’un des huit qui n’a pas remporté de championnat du monde. Ils sont menés par Max Verstappen avec 17 victoires, bien qu’il ait pris la tête des points le week-end dernier. Les autres sont Stirling Moss (16), David Coulthard (13), Carlos Reutemann (12), Felipe Massa et Rubens Barrichello (11 chacun) ainsi que Peterson et Berger.

Une mention honorable devrait également aller à Mark Webber, le seul pilote à avoir remporté exactement neuf courses, qui a perdu un dixième dans des circonstances controversées lors du Grand Prix de Malaisie 2013.

Bottas a également signé la 18e pole position de sa carrière, le plaçant à égalité avec Kimi Raikkonen, Mario Andretti et René Arnoux. Cependant, il ne s’est qualifié qu’à la deuxième place.

Ce n’est pas la première fois de sa carrière que Hamilton a été le plus rapide en qualifications mais n’est pas parti de la pole position. À cette occasion, il s’agissait d’une pénalité pour dépassement de son allocation maximale de pièces du groupe motopropulseur. Il a également perdu la pole position du Grand Prix d’Espagne 2012 lorsque les commissaires sportifs ont constaté qu’il restait trop peu de carburant dans sa carrière pour fournir un échantillon à tester.

Le duo Red Bull est monté sur le podium pour la première fois depuis la France. Cette pénalité a offert la pole position et, finalement, la victoire à Pastor Maldonado. Il était l’un des huit pilotes différents à remporter une course cette année-là. La victoire de Bottas dimanche a fait de lui le sixième vainqueur différent de la saison jusqu’à présent, le plus grand nombre depuis 2012.

Bottas a également réalisé le tour le plus rapide, le 18e de sa carrière, égalant le total de Coulthard. Il a donc signé un beau tableau de victoire, pole et meilleur tour, ce qu’il n’a fait qu’une seule fois auparavant, lors du Grand Prix d’Abu Dhabi 2017.

Malgré la chute tardive de Hamilton à la cinquième place, Mercedes a battu Red Bull pour la quatrième course consécutive, leur donnant une avance de 36 points au championnat des constructeurs. Il s’agissait également du 250e score de points consécutifs pour une voiture à moteur Mercedes, prolongeant un record qui avait débuté lors du Grand Prix de Chine 2008.

Cependant Verstappen a repris la tête dans la lutte pour le titre des pilotes. Avec six courses à disputer, cela soulève la possibilité que ce soit la première année depuis 2008 que le champion des pilotes n’a pas piloté pour l’équipe qui a remporté le titre des constructeurs.

Sergio Perez est revenu sur le podium pour la première fois en neuf courses et a dépassé son score de 2020 en le faisant. Pierre Gasly, qui a terminé sixième, est maintenant à un point de son score de l’an dernier. À titre de comparaison, il y a eu 16 courses sur 22 jusqu’à présent cette saison, alors que le championnat de l’année dernière n’avait que 17 manches.

Passez en revue l’année jusqu’à présent dans les statistiques ici:

Avez-vous repéré d’autres statistiques et faits intéressants du Grand Prix de Turquie ? Partagez-les dans les commentaires.

