Bottas “dit les bonnes choses” avant le déménagement d’Alfa

in

En abandonnant la grille la saison prochaine, Daniel Ricciardo a dit à Valtteri Bottas de continuer à parler de son passage à Alfa Romeo mais de maintenir “un certain réalisme”.

Mercedes a annoncé plus tôt cette année que 2021 serait la cinquième et dernière année de Bottas avec l’équipe de Brackley, son siège de course revenant à George Russell la saison prochaine.

Le Finlandais se dirigera plutôt vers Alfa Romeo, signant un accord pluriannuel avec l’équipe propulsée par Ferrari.

La course pour Alfa Romeo va être un défi très différent de ce à quoi Bottas s’est habitué au cours des cinq dernières années.

Au lieu de se battre pour les pole positions et les victoires en course, il se battra – du moins sur la base de la forme de cette année – juste pour terminer P10.

Le neuf fois vainqueur du Grand Prix l’a reconnu, déclarant “ce sera différent et je ne peux pas m’attendre à ce que nous gagnions des courses l’année prochaine”.

Il a ajouté : “Je dois être réaliste mais aussi avoir de l’espoir, et c’est excitant car il y a encore tellement d’inconnues sur ce que sera l’année prochaine avec les nouvelles voitures.”

Mais croyez-le d’un pilote qui a fait une descente similaire, mais pas aussi grande, ce n’est pas facile.

Ricciardo est passé de Red Bull, où il remportait des courses, à Renault en 2019 et s’est retrouvé en deçà du podium et a marqué dans moins de la moitié des courses de cette saison.

A* pour attitude 💪#RussianGP @danielricciardo pic.twitter.com/bou0W1D9dd – Formule 1 (@F1) 21 septembre 2021

Découvrez les derniers produits dérivés de Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de la Formule 1

“Il a dit toutes les bonnes choses”, a déclaré l’Australien, qui court maintenant pour McLaren, de Bottas.

«Nous sommes dans le sport depuis la même époque maintenant, il a beaucoup d’expérience, il comprend ce qui est impliqué dans ce sport.

« Passer maintenant à Alfa, comme il l’a dit, c’est un autre projet et cela va probablement prendre du temps.

“Il dit les bonnes choses, il comprend, c’est sûr, et il le sait.”

Ricciardo a averti Bottas avant son déménagement qu’avec le temps, le «réalisme» de sa situation s’installerait, mais pour continuer à croire au projet.

Se tournant vers Bottas, il a ajouté : « Continuez à dire ce que vous dites parce que vous êtes sur la bonne voie.

« L’attente est grande. Bien sûr, vous voulez croire que ça va être incroyable dès le premier jour.

“Mais ayez un peu de réserve et avec cela vient une croissance régulière et un certain réalisme derrière une nouvelle aventure.

« Si c’était facile, tout le monde le ferait. Valtteri est assez modeste de toute façon, donc je pense qu’il va bien.