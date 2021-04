Bottas dit que l’accident d’Imola est “l’histoire” après les excuses de Russell · .

Valtteri Bottas dit que la collision entre lui et George Russell lors de la dernière course de Formule 1 à Imola est «de l’histoire» et qu’il est prêt à passer à autre chose.

Alors que les commissaires ont éliminé les deux pilotes à cause de l’accident, Russell a d’abord blâmé Bottas pour le contact de fin de course dans le Grand Prix d’Émilie-Romagne. Il a rétracté sa réclamation dans des excuses publiques sur son flux de médias sociaux le soir après la course.

Bottas a révélé que les excuses avaient été publiées après que Russell ait tenté en vain de l’appeler plus tôt dans la journée. «J’ai entendu parler de son message et de ses excuses et je l’ai lu», a déclaré Bottas.

«Pour être honnête, nous n’avons pas parlé après la course, après les commissaires sportifs. J’ai eu un appel manqué lundi matin, mais je dormais toujours. Mais nous n’avons pas parlé.

«Mais je suis sûr que c’est la même chose pour George. C’est fait et dépoussiéré, c’est de l’histoire. Il n’y a pas eu de décision du steward. George s’est excusé et il est temps de passer à autre chose.

Le pilote Mercedes a déclaré qu’il n’avait pas de séquelles de l’accident, qui s’est produit au point le plus rapide de la piste à Imola. «Je me sens bien, je me sens bien, je me sens prêt pour le week-end», a-t-il déclaré.

«Ce n’est jamais amusant lorsque nous sommes dans cette situation, mais cela aurait évidemment pu être bien pire et je suis heureux qu’il n’y ait pas eu de blessures. J’étais en fait, le mercredi suivant, de retour en piste à Imola pour le test Pirelli 2022 et je me sens bien.

Bottas a déclaré qu’il avait parlé au PDG de Mercedes, Toto Wolff, après la collision. «Nous avons eu une discussion après juste pour passer en revue la situation, ce qui est normal», a-t-il déclaré. «Mais à part ça, nous avons convenu [to] prenez les points positifs et apprenez des négatifs et passez à autre chose.

«Un genre à oublier vraiment. Un point positif, c’est que ce n’était que la deuxième course de la saison et qu’il y en a 21 à disputer.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 F1Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: