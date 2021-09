Bottas dit que le retard derrière Hamilton lui a coûté une deuxième tentative de tour sur le sec · .

Valtteri Bottas a déclaré qu’il avait perdu l’occasion de faire un deuxième tour lancé en pneus secs lors des qualifications pour le Grand Prix de Russie en raison du temps qu’il avait perdu à attendre que la voiture de son coéquipier soit réparée.

Mercedes a été l’une des dernières équipes à passer aux pneus secs lors de la phase finale des qualifications sur une piste à séchage lent. Bottas a plongé après son coéquipier Lewis Hamilton, qui a dû changer d’aileron avant après avoir heurté le mur des stands en entrant.

Alors que les mécaniciens de Mercedes ont poussé la voiture de Hamilton hors du chemin pour que Bottas puisse être libéré, Bottas n’a pu profiter qu’un seul tour de poussée représentatif sur les pneus à gomme tendre, le laissant septième sur la grille pour la course de demain.

Bottas dit qu’il pense qu’il aurait pu améliorer son résultat s’il n’avait pas été retardé derrière son coéquipier et n’avait eu l’opportunité d’un deuxième tour chaud en pneus tendres.

“Je dois revoir, mais je pense que nous sommes arrivés peut-être un peu tard”, a expliqué Bottas.

« D’autres sont arrivés plus tôt pour les pneus slicks et nous avons eu un problème dans la voie des stands avec la voiture de Lewis, nous avons donc raté deux tours – nous n’en avons eu qu’un et il faut plus d’un tour pour faire fonctionner les pneus. Je pense donc qu’un deuxième tour aurait été un grand pas. Je pense que c’est la plus grande différence et déception aujourd’hui.

Le pilote Mercedes a déclaré que ses pneus secs atteignaient à peine leur plage de fonctionnement cible au moment où Bottas a terminé son dernier tour lancé.

“C’était vraiment accrocheur”, dit-il. « Les pneus n’étaient toujours pas à température et c’était le gros problème. Je ne pouvais pas vraiment m’appuyer sur le pneu.

« Ça allait de mieux en mieux tout au long de la fin du tour, je pense. Mais ensuite, il y avait un drapeau à damier.

Avec Lando Norris, Carlos Sainz Jnr et George Russell assurant les trois premières places de la grille après s’être arrêtés pour des pneus secs plus tôt que Mercedes, Bottas pense que l’équipe devrait examiner pourquoi elle a été parmi les dernières équipes à faire appel aux pneus secs.

“Quand nous sommes arrivés, c’était le premier tour où j’ai commencé à penser” en fait, ça pourrait être des slicks “”, explique Bottas.

« Ensuite, ils m’ont demandé et j’ai dit : « ouais, boxons ». Nous devons revoir – la discussion aurait dû être plus tôt, c’était mon sentiment. Mais je pense que le gros problème était l’attente dans la voie des stands. Je veux dire, c’est à ce moment-là que nous avons perdu le fait d’avoir deux tours au lieu d’un et cela nous a coûté très cher.

