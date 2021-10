Au sommaire : Valtteri Bottas affirme que sa troisième pénalité pour changement de moteur en quatre courses ne doit pas gâcher son week-end à Austin.

En bref

La surface COTA a perdu « pas mal » d’adhérence – BottasBottas a dépassé l’allocation maximale des composants de l’unité de puissance pour la troisième fois en quatre courses, ce qui signifie qu’il aura une pénalité de cinq places sur la grille.

« C’est malheureux que nous devions prendre une pénalité », a déclaré Bottas, « mais cette fois, c’est une pénalité un peu plus petite que d’autres fois. Donc cinq places, je suis sûr que je peux encore faire une bonne course à partir de là.

Il a déclaré qu’il y avait « encore beaucoup de travail à faire avec la configuration » en raison des changements dans la surface de la piste depuis la dernière course de la F1 sur le Circuit des Amériques en 2019.

« Ce n’est pas du tout le plus facile à piloter et on a l’impression qu’à certains endroits, cette piste a perdu pas mal d’adhérence. Alors l’équilibre est un peu incohérent.

Pas de pression sur O’Ward pour ses débuts en F1 – Brown

Zak Brown est impressionné par la séance de simulation de F1 de Pato O’Ward avec McLaren, avant ses débuts en test à Abu Dhabi en décembre.

« Pato est un grand talent », a déclaré Brown. « Il a eu une excellente saison d’IndyCar, remportant quelques courses, a tenté le championnat jusqu’à la dernière course à Long Beach, est extrêmement rapide, c’est une assez grande personnalité. »

« Il est important que nous ne mettions pas trop de pression sur lui et que nous voyions comment il s’en sort », a ajouté Brown.

Chadwick en tête des deux séances d’entraînement du COTA pour la finale de la série W

Jamie Chadwick a dominé les deux séances d’entraînement de la série W, devant le double vainqueur du titre au COTA. Dans les deux séances, elle était suivie au classement par Abbi Pulling et Beitske Visser.

La deuxième séance a été interrompue à cinq minutes de la fin alors qu’Abbie Eaton a filé sur la piste et n’a pas pu repartir.

Les qualifications de la W Series auront lieu après les derniers essais de F1, les meilleurs temps des pilotes décidant de leur ordre pour la course du samedi et les deuxièmes meilleurs temps établissant la grille du dimanche. Chadwick et Alice Powell entrent dans le week-end à égalité avec 109 points, avec Powell en tête du compte à rebours. Avec un maximum de 50 disponibles sur les deux courses, Emma Kimilainen, seule pilote à avoir remporté une course cette année avec Chadwick et Powell, reste également en lice.

