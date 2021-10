Bottas écope d’une pénalité de cinq places sur la grille pour sa sixième unité de puissance

Le pilote Mercedes Valtteri Bottas sera pénalisé de cinq places sur la grille pour le Grand Prix des États-Unis dimanche après avoir remporté son sixième moteur de la saison 2021 de Formule 1.

Les pilotes n’ont droit qu’à trois moteurs sans pénalité et Bottas a déjà perdu la grille des Grands Prix d’Italie et de Russie.

Le quatrième nouveau moteur a entraîné une pénalité de 10 places, mais les ajouts ultérieurs en entraînent cinq.

Un porte-parole de Mercedes a déclaré que la décision de changer le moteur sur le circuit des Amériques d’Austin visait à offrir le meilleur équilibre entre performances et fiabilité pour les six dernières manches de la saison.

Le septuple champion du monde de F1 Lewis Hamilton, qui compte six points de retard sur Max Verstappen de Red Bull, a perdu 10 places sur la grille lors de la course précédente en Turquie après avoir dépassé son allocation de moteur. Bottas a remporté cette course en pole position.

D’autres équipes propulsées par Mercedes ont également eu des problèmes cette saison avec un groupe motopropulseur dont la fiabilité est devenue une priorité après des années de domination.

Le quadruple champion d’Aston Martin, Sebastian Vettel, devrait partir du fond de la grille sur la piste du Texas après qu’un nouveau moteur Mercedes, son quatrième de la saison, ait été installé dans sa voiture avec d’autres composants du groupe motopropulseur.

Il en sera de même pour George Russell de Williams pour les mêmes raisons.

Pendant ce temps, Bottas a trouvé une belle forme depuis que Mercedes a choisi de l’abandonner pour George Russell à partir de l’année prochaine. Néanmoins, le Finlandais a conclu un accord pluriannuel pour passer à Alfa Romeo en remplacement de Kimi Raikkonen, qui prend sa retraite.

Bottas a donné le ton en FP1 à Austin aujourd’hui et est l’un des favoris pour les qualifications samedi sur le Circuit des Amériques, mais il ne partira pas de la pole position en raison de la pénalité moteur. (Reportage d’Alan Baldwin)