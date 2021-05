Bottas en tête de la session serrée de rasoir de Verstappen

Le pilote Mercedes Valtteri Bottas a dominé les feuilles de temps lors d’une séance d’essais libres d’ouverture serrée pour le Grand Prix du Portugal à Portimao.

Le Finlandais a terminé la FP1 avec une marge étroite de 0,025 seconde pour Max Verstappen en deuxième, tandis que Sergio Perez a profité d’une bonne performance en troisième.

Lewis Hamilton a exprimé son mécontentement face à l’équilibre de sa voiture sur la radio de l’équipe dès le début et a terminé la séance au cinquième rang le plus rapide, à plus de trois dixièmes du rythme.

Red Bull a été beaucoup moins actif que Mercedes dans la partie d’ouverture du FP1, Verstappen ayant attendu plus de 15 minutes avant de réaliser son premier tour chronométré du week-end. Une fois de plus, les deux meilleures équipes semblaient très égales.

Le Néerlandais s’est plaint de vibrations lors de ses derniers tours de poussée, mais a tout de même réussi à réaliser un meilleur temps de 1.19.673, ce qui lui a valu la deuxième place du classement général.

Perez a mis encore plus de temps à sortir des stands, le Mexicain se dirigeant vers la piste à seulement 30 minutes de la séance restante, mais a livré un 1.19.846 tard pour s’emparer de la troisième.

Charles Leclerc a terminé quatrième pour Ferrari, un autre signe positif pour l’amélioration de la Scuderia, avec son coéquipier Carlos Sainz en neuvième.

Pierre Gasly a terminé sixième pour AlphaTauri, une place de plus que George Russell, qui a mis son incident avec Bottas Imola derrière lui avec un excellent tour de 1.20.529.

Le podium d’Imola Lando Norris a terminé huitième, après une séance discrète pour McLaren, avec Esteban Ocon complétant le top 10.

Lance Stroll a terminé 11e, devant Daniel Ricciardo 12e, Yuki Tsunoda 13e et Fernando Alonso 14e.

Avec moins d’une seconde séparant Gasly en sixième et Sebastian Vettel en 16e, la bataille serrée pour les derniers points semble devoir se poursuivre.

Callum Ilott a fait sa première apparition dans une séance de FP1 pour Alfa Romeo à la place d’Antonio Giovinazzi et a terminé 17e, quatre dixièmes à la dérive de Kimi Raikkonen, 15e.

Mick Schumacher a terminé 18e après avoir mis en colère son coéquipier Nikita Mazepin pour l’avoir passé dans le premier virage.

Mazepin a terminé la séance 20e, à deux secondes de Nicholas Latifi, 19e.