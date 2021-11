Bottas : Espérons que le premier tour sera plein d’action

Quelle différence six jours ont fait pour Valtteri Bottas, samedi dernier au Mexique, il a décroché la pole position avec un tour stellaire mais aujourd’hui en qualifications, pour le Grand Prix Sprint de Sao Paulo de demain, il n’a pas pu maintenir cette forme.

Ces hauts et bas dans ses performances, comparés à la constance incessante de son coéquipier Lewis Hamilton, sont finalement ce qui a rendu le Finlandais excédentaire aux besoins de Mercedes au-delà de 2021.

Cette fois à Interlagos, Bottas prendra le départ de la troisième Sprint Race de la saison depuis la troisième place sur la grille, derrière les deux prétendants au titre de F1 Hamilton en première place et Max Verstappen de Red Bull à ses côtés en deuxième position.

Le meilleur effort de Bottas en 1:08,469 était à plus d’une demi-seconde du meilleur temps de Hamilton, et il savait qu’il aurait dû faire mieux : .

« Cela s’est un peu amélioré en qualifications, mais la principale place que je perdais contre Lewis était les virages un et deux et un peu dans la ligne droite. Pas entièrement satisfait.

« C’est toujours un bon point de départ et tout pour jouer et j’espère que le premier tour sera plein d’action et que nous pourrons progresser vers l’avant ! » combat d’argy-bargy.

Bottas a un rôle clé dans le Sprint et le Grand Prix alors que Mercedes cherche à remporter le titre des constructeurs de F1 pour une huitième saison consécutive et bien sûr le rôle qu’il peut jouer pour aider son coéquipier Hamilton à remporter sa huitième couronne de pilotes de F1.

La semaine dernière au Mexique, Bottas a été critiqué par son équipe et les experts pour ne pas avoir défendu le mouvement effronté de Verstappen à l’extérieur des deux Mercs alors qu’ils rugissaient dans le virage 1; le pilote Red Bull a pris la tête sur-le-champ, avant de dominer la course.

VALTTERI : « Je ne suis pas entièrement satisfait. Encore un bon point de départ [for tomorrow]. Tout pour jouer. Et j'espère que le tour 1 sera plein d'action »