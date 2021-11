Bottas et Hamilton démarrent avec un avantage au Mexique

11/05/2021

Le à 20:03 CET

La F1 est revenue au Mexique deux ans plus tard, après l’absence en 2020 en raison de la pandémie. Et il l’a fait avec une première séance d’essais libres menée par la Mercedes devant la Red Bull et avec Carlos Sainz et Fernando Alonso parmi les sept meilleurs.

Valtteri Bottas, qui détient le record de l’Autodromo de los Hermanos Rodríguez, a débuté devant Lewis Hamilton. Le Finlandais a été le plus rapide avec un temps de 1.18.341 et a laissé son coéquipier à seulement 76 millièmes. Troisième a été placé le leader de la Coupe du monde Max verstappen (Red Bull), un peu plus d’un dixième de ses rivaux Mercedes.

Les premières spéciales, avec beaucoup de poussière et de saleté sur la piste, ont été très discrètes, même au-dessus de 1’30 », mais les Mercedes sont vite passées à 1’21 et ont enregistré leur vitesse de pointe.

Sergio Pérez, idole des fans mexicains et qui court pour la première fois dans son pays au volant de la puissante voiture Red Bull, n’a pas pris un bon départ puisqu’il a écrasé sa voiture dès son départ, détruisant l’aileron arrière de la RB16 et en donnant un travail supplémentaire à ses mécaniciens, pour terminer la séance en quatrième position, 0,269 du temps final impressionnant de Bottas.

Pierre Gasly, à une demi-seconde, il a bouclé le « top 5 » provisoire, suivi des deux pilotes espagnols, Carlos Sainz (Ferrari), sixième à 1 122 et Fernando Alonso, septième à 1369. L’Asturien a dépassé Charles Leclerc, qui est allé contre le mur au même endroit que le tchèque.

GP du Mexique. Essais libres 1 :

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1’18 « 341

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1’18″417

3. Max Verstappen (Red Bull) 1’18″464

4. Sergio Pérez (Taureau Rouge) 1’18 » 610

5. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 1’18″985

6. Carlos Sainz (Ferrari) 1’19″463

7. Fernando Alonso (Alpin) 1’19 « 656

8. Charles Leclerc (Ferrari) 1’19 » 667

9. Esteban Ocon (Alpin) 1’19 » 759

10. Sebastian Vettel (Aston Martin) 1’19 » 858

11. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 1’20″011

12. Kimi Räikkönen (Alfa Roméo) 1’20″026

13. Lance Balade (Aston Martin) 1’20″030

14. Daniel Ricciardo (McLaren) 1’20 « 273

15. Lando Norris (McLaren) 1’20 » 301

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Roméo) 1’20 » 344

17. George Russell (Williams) 1’20 « 517

18. Nicholas Latifi (Williams) 1’21 « 580

19. Mick Schumacher (Haas) 1’22″144

20. Nikita Mazepin (Haas) 1’22″819