Bottas et Mercedes, devant en Hongrie

30/07/2021

Le à 16h35 CEST

Le Grand Prix de Hongrie, onzième épreuve du calendrier 2021, a débuté ce vendredi par une première séance libre menée par Max Verstappen et Red Bull et une deuxième séance de l’après-midi au cours de laquelle les deux hommes de Mercedes, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, ont clôturé la journée en tête du classement provisoire, avec Verstappen troisièmement, après s’être plaint de problèmes de sous-virage dans sa voiture.

Bottas Il a mené avec un temps de 1’17″012, battant son coéquipier du minimum Hamilton, à seulement 0,027, et avec Verstappen à la troisième place, 3 dixièmes. Le leader du Championnat du Monde a pris la piste un peu plus tard que ses rivaux et est resté loin de la Mercedes, même si ses problèmes cet après-midi sont spécifiques, peut-être exprès pour tromper, et Max reste le principal candidat à la pole. Le matin, les différences ont été minimes entre lui, Bottas Oui Hamilton, qui anticipe une impulsion de haut niveau au chrono ce samedi.

Le quatrième est terminé Esteban Ocon, confirmant les belles perspectives d’Alpine sur ce circuit, avec Fernando Alonso en septième position avec la gomme tendre Pirelli. Beaucoup plus loin est fini Carlos Sainz (12º à 1,4 secondes). Les deux Ferrari ont donné la surprise et ont été exclues du “top dix”, depuis Leclerc a été placé 11º. Le trafic sur la piste a rendu difficile la performance des deux pilotes, même si leur position ne semble pas réelle après avoir vu le potentiel de la SF21 dans la matinée, avec Sainz à la quatrième place et visant clairement la Q3.

L’équilibre de cette deuxième séance est très important, puisqu’elle s’est jouée en même temps heure de la course de dimanche (15:00) et dans des conditions météorologiques de chaleur extrême (64º sur asphalte) très similaires à ceux attendus au Hungaroring. Les températures élevées ont causé de nombreux problèmes aux pilotes et aux équipes aujourd’hui et en course, elles peuvent entraîner une dégradation qui finit par être le facteur clé.

GP de Hongrie. Gratuit 2 :

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1’17 “012

2. Lewis Hamilton (Mercedes) à 0 “027

3. Max Verstappen (Red Bull) à 0 “298

4. Esteban Ocon (Alpin) à 0″747

5. Sergio Pérez (Red Bull) à 0 “812

6. Pierre Gasly (AlphaTauri) à 1″101

7. Fernando Alonso (Alpin) à 1 “157

8. Sebastian Vettel (Aston Martin) à 1″216

9. Lando Norris (McLaren) à 1″301

10. Lance Stroll (Aston Martin) à 1″308

11. Charles Leclerc (Ferrari) à 1″358

12. Carlos Sainz (Ferrari) à 1″429

13. Daniel Ricciardo (McLaren) à 1″725

14. Kimi Räikkönen (Alfa Roméo) à 2″265

15. George Russell (Williams) à 2 “280

16. Nicholas Latifi (Williams) à 2 “467

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) à 2 “659

18. Mick Schumacher (Haas) à 2 “805

19. Antonio Giovinazzi (Alfa Roméo) à 3″174

20. Nikita Mazepin (Haas) à 4 “869