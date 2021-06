Bottas et Mercedes en tête des premiers essais libres en France

in

18/06/2021 à 12:47 CEST

Valtteri Bottas il a mené le doublé Mercedes lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard, l’un des sites de Coupe du monde qui, sur le papier, privilégie le plus la W12.

Avec un temps ensoleillé, une piste sèche et 37º de température sur l’asphalte, les deux hommes Mercedes ont commandé le premier contact avec la piste française avant la Red Bull de Max Verstappen, actuel leader de la Coupe du monde, et Sergio Pérez, à quatre et sept dixièmes, respectivement.

Dès le début de la séance, la première frayeur est arrivée en quittant la piste Mick Schumacher –Avec des pneus durs– dans le virage 3 et a heurté les protections, même s’il a pu continuer sans problèmes majeurs.

Yuki tsunoda il a également filé dans le dernier virage. Et posséder Bottas il a endommagé son aileron avant dans un autre incident. Le plus spectaculaire, cependant, a été celui qui a joué Sebastian Vettel au virage 11, que, comme Carlos Sainz, a détruit son train de pneus à sa sortie de piste.

Fernando Alonso Il a effectué un “relais” en pneus tendres et s’est classé septième provisoire, démontrant le pas en avant attendu d’Alpine sur un circuit conventionnel après avoir souffert sur les routes urbaines de Monaco et de Bakou.