« Bottas et Perez ont les deux emplois les plus difficiles en course automobile »

Le directeur général de la F1, Ross Brawn, n’envie pas la position de Valtteri Bottas et Sergio Perez dans leurs équipes respectives, affirmant qu’ils ont « les deux emplois les plus difficiles en course automobile ».

Avec Max Verstappen et Lewis Hamilton s’affrontant pour le titre de champion du monde cette saison, leurs coéquipiers respectifs Sergio Perez et Valtteri Bottas ont une tâche assez ingrate en essayant d’être constamment au même niveau, très élevé.

Perez et Bottas ont eu des week-ends polaires opposés la dernière fois à Bakou, le premier remportant sa première victoire sous les couleurs de Red Bull tandis que Bottas était coincé au milieu de terrain à chaque session, incapable de progresser sur le terrain.

Brawn a mentionné la paire dans sa dernière chronique d’après-course et le travail incroyablement difficile qui les attend tous les deux lors de la campagne 2021.

“Valtteri Bottas et Checo ont les deux emplois les plus difficiles en course automobile en raison de la qualité de Lewis et Max respectivement”, a déclaré Brawn.

« Il n’y a pas de cachettes et vos coéquipiers n’ont pas beaucoup de jours de congé. Checo vient de creuser profondément, vraiment accroupi et il commence maintenant à rembourser la confiance de Red Bull en lui.

« Perez méritait amplement cette victoire et j’ai toujours été un fan de Checo.

« Il a eu un début de carrière difficile alors qu’on attendait énormément de lui.

“Cela ne s’est jamais fait chez McLaren, mais il s’en est tiré et a fait un excellent travail à Force India/Racing Point.

« J’ai été légèrement surpris qu’il ait un peu de mal à maîtriser la Red Bull, mais cela dit, il est à côté de l’un des pilotes les plus rapides de la planète qui est bien à l’écoute de l’équipe Red Bull.

« Il avait besoin de temps pour se mettre à niveau – et cela n’a pas été facile.

“Les séances d’entraînement sont plus courtes et c’est une nouvelle voiture et une nouvelle équipe avec une nouvelle philosophie, une nouvelle culture et il conduit contre les adversaires les plus coriaces.”

Évaluant la situation dans son ensemble entre Mercedes et Red Bull, Brawn a déclaré qu’il était “inhabituel” de voir les Silver Arrows avoir l’air “si hors de forme” lorsque l’action sur piste a commencé à Bakou.

« Il se peut qu’à la suite de leurs difficultés à Monaco, ils aient décidé de prendre un chemin différent, et c’est ce qui les a mis tellement hors de forme vendredi », a spéculé Brawn.

« Si j’avais eu des problèmes avec la température des pneus comme ils l’ont fait à Monaco, j’aurais poussé pour essayer une direction différente. Donc, leurs luttes vendredi pourraient avoir été le résultat de cela.

« Il est possible que lorsque nous revenons à des courses où ils ont plus de confiance et c’est une plate-forme connue, Mercedes revienne à son meilleur niveau.

« Ils ont toujours eu un peu de mal sur les circuits urbains. Ceux-là n’ont jamais été leur force.

